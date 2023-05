Publisher und Entwickler GIANTS Software gibt Details zu den Aktivitäten auf der diesjährigen FarmCon bekannt: Erste Programmpunkte des Community-Events versprechen neue Inhalte für das Landwirtschafts-Simulator-Universum.

Die FarmCon 23 findet am 1. und 2. Juli in der DEUTZ-FAHR Arena in Lauingen statt, Tickets sind online erhältlich.

Präsentationen zeigen neue Erweiterung, Karte und vieles mehr

Auf der FarmCon kommen Fans, Landwirtschafts-Enthusiasten und Content-Entwickler zusammen und feiern gemeinsam den engagierten Community-Geist hinter der beliebten Serie. GIANTS Software bereitet dazu eine Reihe informativer Präsentationen vor, bei denen der Landwirtschafts-Simulator 22 sowie die kommende Nintendo Switch™ Edition von Landwirtschafts-Simulator 23 im Mittelpunkt stehen – die Vorträge starten ab zehn Uhr:

15 Jahre Farming Simulator: Ein Serien-Rückblick von GIANTS Software CEO Christian Ammann & CTO Stefan Geiger.

Neue Erweiterung: Vorschau auf die nächste Erweiterung des Landwirtschafts-Simulator 22 durch Gameplay Producer & Lead Gameplay Programmer Manuel Leithner.

Neue Karte: Erster Blick auf die kommende Karte des Landwirtschafts-Simulator 22 von Senior 3D Artist Maximilian Frömter.

Publishing-Neuigkeiten: Ein Überblick über aktuelle und kommende Projekte von GIANTS Software, präsentiert von Boris Stefan, Head of Publishing.

Produktions-Pipeline: Von der Vorproduktion bis zur Fertigstellung, beschrieben von Publishing Coordinator Kenneth Burgess.

Modding mit Blender: Detaillierte Informationen über Modding mit Blender, erläutert von Gameplay Programmer & Lead Integrator Stefan Maurus.

Unterhaltsames Programm für die ganze Familie

Auch abseits der Hauptbühne sorgen GIANTS Software und DEUTZ-FAHR für reichlich Kurzweil: Spielstationen stellen die aktuellen Inhalte des Landwirtschafts-Simulator 22 sowie den neuen Mobile-Ableger Landwirtschafts-Simulator 23 vor. Die Farming Simulator League (FSL) kehrt mit Season 5 zurück – teilnehmende Teams an diesem E-Sport-Turnier melden sich vorab über fsl.giants-software.com an.

In einer virtuellen Bale Stacking Challenge gibt es von DEUTZ-FAHR zur Verfügung gestellte Preise zu gewinnen – inklusive Siegerehrung auf der Showbühne. Der deutsche Hersteller von weltweit bekannten Maschinen organisiert ein reales Pendant: Unter Anleitung von DEUTZ-FAHR Mitarbeitenden stapeln die Teilnehmenden Ballen mit echten Maschinen oder bedienen auf einer separaten Teststrecke einen Traktor. Bei einer 45-minütigen Werksbesichtigung erfahren die Besucher mehr über DEUTZ-FAHR, oder besuchen die große Ausstellung mit dem Traktorenprogramm des Unternehmens.

Standard & Gold Tickets erhältlich

Für Fans, die sich im offiziellen Merch-Shop eingedeckt haben und noch in Partylaune sind, findet in unmittelbarer Nähe die von DEUTZ-FAHR organisierte „FAHR EVER DEUTZ Party“ statt – der Ticketverkauf verläuft separat. Um die FarmCon 23 zu besuchen, sichern sich die Fans ihre Tickets über Eventbrite, entweder Standard- oder Gold-Tickets.

Jedes FarmCon 23-Ticket gewährt ein Goody Bag mit einer Auswahl an Merchandise-Artikeln. Alle Tickets sind limitiert, speziell das goldene Upgrade ist nur in sehr geringer Stückzahl verfügbar, da es ein exklusives Abendessen mit den Entwicklern von GIANTS Software beinhaltet.