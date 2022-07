Landwirtschafts-Simulator 22: Neue Karte, Packs und kostenlose Inhalte enthüllt

Der Landwirtschafts-Simulator 22 wird noch einmal größer, denn Entwickler und Publisher GIANTS Software präsentiert auf der FarmCon brandneue Inhalte.

Im Rahmen des jährlichen Community-Events, das vom 21. bis 24. Juli stattfindet, wurden im internationalen Live-Stream am Donnerstagabend Ankündigungen und Teaser für den Landwirtschafts-Simulator 22 präsentiert:

Pumps ‚N Hoses Pack von Creative Mesh erscheint am 27. September. Das Pack wird ebenfalls im deutschen Handel als Box-Version für den PC erhältlich sein

Neues offizielles Pack angekündigt: Vermeer Pack kommt bereits am 23. August

Kostenlose Inhalte jetzt verfügbar: John Deere 5M Serie und John Deere 710

Karte der Platinum Edition & Expansion „Silverrun Forest“ mit Teaser Trailer enthüllt

Weitere Details am Samstag im FarmCon-Livestream

Neue Packs für August und September

Das Pumps N‘ Hoses Pack erscheint am 27. September. Pumps N‘ Hoses wurde vom Drittanbieter-Studio Creative Mesh entwickelt und bietet Gülleverschlauchung, welche Dünger effizienter und bodenschonender mittels Pumpen und Schläuchen verteilt, Gülleseparation und konfigurierbare Biogasanlagen.

Insgesamt sind über 30 neue Gegenstände enthalten. Neben der digitalen Veröffentlichung wird das Landwirtschafts-Simulator 22 Pumps N‘ Hoses Pack für den PC auch als Retail-Version im Handel erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Bereits am 23. August erscheint das Vermeer Pack. Mit dem Pack der Marke Vermeer können sich virtuelle Landwirte auf die Digitalisierung der ersten selbstfahrenden Ballenpresse der Welt, der ZR-5, freuen. Insgesamt sind fünf Maschinen des nordamerikanischen Herstellers Vermeer enthalten. Ein Teaser Trailer zum Vermeer Pack bietet einen ersten Blick auf die Maschinen.

Erste Eindrücke der neuen Karte

Die Platinum Edition und die Platinum Expansion erweitern den Landwirtschafts-Simulator 22 um mehr als 40 neue Maschinen der Volvo Group und anderer Hersteller sowie um die neue Karte Silverrun Forest.

Inspiriert vom pazifischen Nordwesten der Vereinigten Staaten wurde die Spielwelt erstmals mit einem Teaser-Trailer vorgestellt. In der üppigen, von Waldgebieten dominierten Landschaft pflanzen die Spielenden neue Baumarten, während sie neue Aufträge annehmen und Baumstämme für die Entwicklung verschiedener Sehenswürdigkeiten liefern.

Weitere Präsentationen und Details am Samstag

Während sich Landwirtschafts-Simulator-Fans am Wochenende auf dem John Deere Forum in Mannheim zusammenfinden, streamt GIANTS Software das Bühnenprogramm am Samstag ab 10 Uhr MESZ auf dem offiziellen Twitch-Kanal des Unternehmens. Gamer erfahren dabei mehr über die Entstehung des Landwirtschafts-Simulator und die kommenden Inhalte.

Anlässlich der FarmCon hat GIANTS Software etwas besonders Spannendes für die Fans in petto: Die John Deere-Traktoren der 5M-Serie und des 710 (dieser historische Traktor wurde 1965 in Mannheim von John Deere-Lanz auf den Markt gebracht) stehen ab sofort im offiziellen ModHub zum Download bereit.

Die FarmCon ist das offizielle und jährliche Community-Event für Modder, Entwickler und Spieler der Landwirtschafts-Simulator-Serie. Seit 2016 treffen sich die Fans auf der FarmCon, um sich mit GIANTS Software und gleichgesinnten Spielenden auszutauschen.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 des Entwicklers und Publishers GIANTS Software ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Für die Distribution in Deutschland zeichnet astragon Entertainment verantwortlich.