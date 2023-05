Landwirtschafts-Simulator 22: Neuer Inhalt angekündigt

In den warmen Monaten sind reale und virtuelle Landwirte in der Regel knietief in der Heu- und Futtermittelproduktion aktiv. Passend zu dieser sonnigen Jahreszeit, in der das Gras am grünsten ist, kündigt Publisher und Entwickler GIANTS Software das Hay & Forage Pack an, welches bereits am 13. Juni für Landwirtschafts-Simulator 22 auf PC und Konsolen erscheint.

Neue Marken & spezialisierte Maschinen

Zeit für eine größere Garage – das Hay & Forage Pack enthält 17 brandneue Spezialfahrzeuge und Gerätschaften. Außerdem begrüßt GIANTS Software drei neue Marken in der Welt des Landwirtschafts-Simulators: Der deutsche Mähspezialist Brielmaier und die österreichischen Hersteller REFORM und Reiter kommen mit authentisch digitalisierten Maschinen ins Spiel.

Insgesamt umfasst der neue Inhalt sieben Marken – auch KRONE, PÖTTINGER, Rigitrac und Sepp Knüsel erweitern den Maschinenpark. Jede Maschine, ob real oder virtuell, erleichtert den Landwirten das Leben in schwierigen, in hügelige Landschaften eingebetteten Grünflächen.

Moderne Maschinen vereinen Spaß und Funktionalität

Mit dem Hay & Forage Pack kommen Fans in den Genuss einer Reihe von Landmaschinen: Von Spezialtraktoren wie dem REFORM MOUNTY 110V oder dem Rigitrac SKH 60 mit seiner Hangausgleichskabine bis hin zu Ladewagen wie dem modularen REFORM PrimAlpin oder dem PÖTTINGER JUMBO 8450 DB. Vom Mähen bis zum Entladen am Verkaufsort deckt das neue Pack alle wichtigen Schritte der Heu- und Futterproduktion ab.

Mähwerke wie KRONE Easy Cut F 320 Highland verfügen über eine Seitenverschiebung, während Schwader mit einer idealen Bodenanpassung in schwierigem Gelände glänzen – dank der einzigartigen Konstruktion der Reiter RESPIRO Gerätschaften.

Hay & Forage Pack enthält folgende Maschinen:

Brielmaier – Motor Mower S250

KRONE – EasyCut F 320 Highland

KRONE – Swadro S 350 Highland

KRONE – Vendro 820 Highland

PÖTTINGER – JUMBO 8450 DB

PÖTTINGER – TOP 1403 C

REFORM – MOUNTY 110V

REFORM – MULI T8X

REFORM – Metrac

REFORM – PrimAlpin

REFORM – Tipper Unit

Reiter – R3 compact 700

Reiter – R7 rd

Reiter – R9 profi

Rigitrac – SKH 60

Sepp Knüsel – Tornado

Sepp Knüsel – Tornado Plus

Das Hay & Forage Pack erscheint am 13. Juni und kann bereits vorbestellt werden. Ein Year 2 Season Pass ist ebenfalls erhältlich, der das Hay & Forage Pack, drei weitere Packs und eine Erweiterung umfasst – Fans sparen bis zu 30 % im Vergleich zum Einzelkauf dieser Inhalte.