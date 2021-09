Landwirtschafts-Simulator 22: Plattformübergreifender Multiplayer angekündigt

Entwickler und Publisher GIANTS Software kündigt mit der Implementierung des plattformübergreifenden Multiplayers im Landwirtschafts-Simulator 22 ein häufig gewünschtes Feature an. Jetzt können alle gemeinsam farmen und über den neuen Charakterersteller ihren eigenen persönlichen Stil kreieren.

Gemeinsames Farmen – Bauern auf PC und Konsolen vereinen

Keine Barrieren mehr im Multiplayer: Dank Crossplay können virtuelle Farmer den Landwirtschafts-Simulator 22 gemeinsam spielen, unabhängig von ihrem bevorzugten System. So können Fans plattformunabhängig an ihren Erfahrungen teilhaben und gemeinsam die kreative Freiheit des kooperativen Farmens genießen, wenn das Spiel am 22. November für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia erscheint.

„Die erfolgreiche Implementierung von Crossplay ist ein großer Fortschritt für das Multiplayer-Erlebnis in der mittlerweile im Eigenverlag erschienenen Farming Simulator-Serie“, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „Da die Serie weltweit immer beliebter wird und die Fangemeinde auf PC und Konsolen gleichermaßen wächst, können wir nun virtuelle Landwirte ohne Einschränkungen miteinander verbinden. Kooperative Landwirtschaft entwickelt sich weiter!“

Gummistiefel und Schnurrbärte: Mehr individuelle Charaktere

Mit noch mehr Landwirten, die sich virtuelles Land teilen, um bei ihren landwirtschaftlichen Unternehmungen zu kooperieren, können sich die Spieler auch über neue Optionen zur individuellen Gestaltung ihres Charakters freuen: Neue Spielermodelle, Frisuren, Kleidungsstücke und Accessoires. Zu den Bekleidungsoptionen gehören authentische Marken-Outfits von Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere und vielen anderen großen Marken der Landwirtschaftsbranche. Auch die deutschen Ausrüster ELTEN und Engelbert Strauss sind mit einer Vielzahl von Sicherheitskleidung vertreten.