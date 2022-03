Landwirtschafts-Simulator 22: Precision Farming erscheint kostenlos im April

Virtuelle Landwirtschaft wird bald noch realer, denn der Landwirtschafts-Simulator 22 erhält eine Vielzahl von Precision-Farming-Technologien gebündelt in einem kostenlosen DLC.

Im Jahr 2020 von John Deere initiiert und finanziell gefördert durch EIT Food, Europas führender Initiative zur Lebensmittelinnovation, veröffentlicht Publisher und Entwickler GIANTS Software den Precision Farming Free DLC am 19. April 2022 für PC und Konsolen. Der kostenlose Inhalt führt Pflanzensensoren, ein Umweltbewertungssystem und andere neue Funktionen ein, die das Gameplay weiter vertiefen.

Neue Mechaniken und Funktionsverbesserungen

Der Precision Farming Free DLC stellt die Reduzierung der Umweltauswirkungen der Landwirtschaft in den Vordergrund und fügt dem Landwirtschafts-Simulator 22 Pflanzensensoren und variables Säen und Drillen, sowie variable Unkrautbekämpfung und Ausbringung von organischem Dünger hinzu.

Das neue Umweltbewertungssytem hilft den Spielenden dabei, die Nachhaltigkeit ihres Betriebs und die Erträge ihrer Feldfrüchte durch die Verwendung der im DLC enthaltenen intelligenten Technologien zu steigern.

Zusätzlich verfügt der Precision Farming Free DLC über die Features der für den Landwirtschafts-Simulator 19 entwickelten Version, welche mit der Einführung von Bodentypen, Bodenproben, variabler Düngung und wirtschaftlicher Analyse den Grundstein legte.

Diese bereits vorhandenen Features kehren aber nicht nur zurück, sondern wurden auch weiter verbessert: So gibt es nun beispielsweise die Möglichkeit, Bodenkarten gegen eine Gebühr von einem Dienstleister zu erwerben, was den Zeitaufwand zur Entnahme eigene Bodenproben einspart.

EU gefördertes Projekt zur Sensibilisierung nachhaltiger Landwirtschaft

Mit mehr als einer Million Downloads war die erste Version des Precision Farming DLC des Landwirtschafts-Simulator 19 ein großer Erfolg.

Das von EIT Food finanziell geförderte Projekt hat zum Ziel, Wissen über nachhaltige Landwirtschaftstechnologie zu vermitteln. Die Umsetzung von Precision Farming für die weltweit erfolgreiche Landwirtschafts-Simulator-Reihe ist einer von vielen Schritten, mit denen EIT das Bewusstsein für dieses Thema schärfen möchte.

„Wir sind stolz ein aktiver Teil dieses wichtigen Projekts zu sein,“ sagt Thomas Frey, Creative Director bei GIANTS Software. „Mit dem Landwirtschafts-Simulator 22, dem bislang umfangreichsten Teil der Reihe, der sich seit Launch mehr als drei Millionen Mal verkauft hat, möchten wir uns nicht nur für die nachhaltige Technologie hinter Precision Farming einsetzen, sondern unseren treuen und engagierten Fans noch mehr Spieltiefe bieten.“

Verschiedene weitere europäische Partner sind ebenfalls Teil des Projekts: So kooperieren die Universität von Hohenheim (Deutschland), die University of Reading (Großbritannien), die Group AN (größte Getreidegenossenschaft Spaniens) und das Institut für Tierreproduktion und Lebensmittelforschung der Polish Academy of Sciences, um diese Technologie voranzubringen.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 des Entwicklers und Publishers GIANTS Software ist für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia erhältlich.