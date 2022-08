Landwirtschafts-Simulator 22: Pumps N‘ Hoses Pack auf der Gamescom spielbar

GIANTS Software veröffentlicht mit Landwirtschafts-Simulator 22: Pumps N‘ Hoses Pack sein erstes Third-Party-Produkt. Der internationale Publisher präsentiert das kommende Add-on auf der diesjährigen gamescom in Köln in Halle 7 am Stand Nummer B41.

Mit einem ersten Gameplay-Trailer zu Pumps N‘ Hoses stellen GIANTS Software und das Entwicklerstudio Creative Mesh die neuen Inhalte vor.

Vorabversion auf der gamescom spielbar: Entwickelt wird die Spielerweiterung von Creative Mesh, einem renommierten Modding-Team, das sich zu einem ambitionierten Studio reifte. Landwirtschafts-Simulator 22: Pumps N‘ Hoses Pack wird am 27. September für PC als Box-Version im Handel erhältlich sein. Bereits einige Wochen vorher können gamescom-Besuchende einige der neuen Inhalte selbst ausprobieren und in die brandneuen Möglichkeiten zur Düngung von Feldern reinschnuppern.

Publisher und Entwickler GIANTS Software bietet den Fans auf der gamescom täglich um 13 Uhr und um 17 Uhr eine informativen Bühnenpräsentationen zu Pumps N‘ Hoses und anderen kommenden Inhalten für den Landwirtschafts-Simulator 22.

Um 11 Uhr und um 15 Uhr ist die Bühne frei für die Platinum Edition: Die Erweiterung, die am 15. November für PC und Konsolen erscheint, bietet mehr als 40 neue Fahrzeuge und Werkzeuge, die neue Karte „Silverrun Forest“ und neue Spielmechaniken.