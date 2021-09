Landwirtschafts-Simulator 22: Spielbare Demo während HeroFest in der Schweiz

Eine erste spielbare Demo zum Landwirtschafts-Simulator 22 wird es während des HeroFest und der Olma in der Schweiz geben.

Besucher des HeroFestes in Bern und der Landwirtschaftsmesse Olma in St. Gallen können den kommenden Landwirtschafts-Simulator 22 testen und neue Maschinen und Funktionen wie Produktionsketten, saisonale Zyklen und neue Feldfrüchte ausprobieren.

„Es ist ein befreiendes Gefühl, wieder auf Events zu sein, gerade rechtzeitig, um den Landwirtschafts-Simulator 22 auch der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. „Mit dem HeroFest und der Olma als zwei der wichtigsten Schweizer Publikumsmessen für Gaming und Landwirtschaft können wir es kaum erwarten, den nächsten Teil unserer erfolgreichen Franchise in unserem Heimatland zu präsentieren und unsere treuen Fans wieder persönlich zu treffen.“

Mit der Rückkehr von GIANTS Software auf Events und der Fortsetzung der Farming Simulator League mit Saison 3 während dem HeroFest können Fans auch das nächste große Turnier der erfolgreichen Esports-Liga live mitverfolgen. Die teilnehmenden Teams mit jeweils drei Spielern werden um ihren Anteil am Gesamtpreispool von 250.000 Euro kämpfen.

Das HeroFest findet vom 1. bis 3. Oktober in Bern und die Olma vom 7. bis 17. Oktober in St. Gallen statt.

Landwirtschafts-Simulator 22 wird am am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia veröffentlicht.