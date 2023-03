Landwirtschafts-Simulator 22: Turnier mit einem Preispool von 15.000 Euro

Im Rahmen des deutschen Gaming-Festivals CAGGTUS in Leipzig tritt Publisher und Entwickler GIANTS Software mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 sowie der Farming Simulator League (FSL) auf.

Freunde kompetitiver Agrar-Matches erhalten die Möglichkeit, sich für die FSL Easter Challenge am 15. und 16. April der FSL anzumelden. Für die Teilnehmer am E-Sports-Event geht es dabei um einen Preispool im Wert von 15.000 Euro.

Turnier vor Auftakt der neuen Saison

Bevor die Farming Simulator League mit von namhaften Agrarunternehmen gesponserten Profi-Teams in die nunmehr fünfte Saison startet, bietet GIANTS Software mit der Easter Challenge einen Vorgeschmack auf die zweite Jahreshälfte.

„Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren”, kommentiert Claas Eilermann, Event Manager bei GIANTS Software. „Mit diesem Off-Season-Tournament möchten wir schon einmal die Vorfreude anheizen und gleichermaßen das Publikum der CAGGTUS für virtuelle und kompetitive Landwirtschaft begeistern.”

Wer dem Turnier nicht vor Ort beiwohnt, kann es via Livestream an beiden Tagen ab zehn Uhr auch auf den offiziellen Twitch-Kanälen von GIANTS Software in Deutsch und Englisch, bei FSL-YouTube und Facebook mitverfolgen.

FSL-Tournament & Spielstationen für alle

Wer das Gaming-Event in Leipzig besucht, bekommt in Halle 4 am Stand 380 die Chance, sich mit bekannten FSL-Vertretern wie mYinsanity und dem amtierenden Weltmeister-Team Trelleborg sowie mit anderen freien Teams zu messen. Interessierte benötigen ein dreiköpfiges Team und die Fähigkeit, strategisch und mit viel Teamgeist schnellstmöglich unter klugem Einsatz von Power-Ups Weizen abzuernten, Ballen zu pressen und in die eigene Scheune abzuliefern.

Spielstationen mit Landwirtschafts-Simulator 22 laden alle Besucher der Veranstaltung zum Ausprobieren ein. Details zur Anmeldung für die FSL Easter Challenge gibt es unter fsl.giants-software.com. Tickets für die CAGGTUS Leipzig sind über caggtus.de erhältlich.