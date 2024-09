Landwirtschafts-Simulator 25: Asiatische Map auf Tokyo Game Show enthüllt

Der auch auf den asiatischen Märkten immer beliebtere Landwirtschafts-Simulator 25 ist auf der renommierten japanischen Videospielmesse spielbar.

Publisher und Entwickler GIANTS Software ist stolz darauf, eine spielbare Version des kommenden Titels auf der Tokyo Game Show im Makuhari Messegelände in Japan zu präsentieren.

In Zusammenarbeit mit dem multinationalen, japanischen Videospielanbieter SEGA feiern die Macher diesen Anlass mit der Enthüllung der ersten asiatischen Karte der Reihe.

Begrüßung der virtuellen Farmer in Hutan Pantai

Zusätzlich zu den nordamerikanischen und europäischen Karten bietet Hutan Pantai virtuellen Landwirten eine völlig neue Umgebung. Mit zwei Reissorten, speziellen Geräten für Anbau und Ernte sowie Wasserbüffeln, die grasend durch die Gehege streifen, ist die neu enthüllte Karte eine ideale Spielwiese, um diese neue Fruchtsorte im Spiel zu präsentieren.

Traditionelle Umwelteinflüsse treffen in Hutan Pantai auf moderne Technologie: Spielende erkunden einen belebten Hafen mit Blick auf das Meer, genießen eine Bergkulisse mit schneebedeckten Gipfeln in der Ferne, fahren auf kurvenreichen Straßen von einer Stadt mit hohen Gebäuden zu einem kleinen Dorf oder besuchen einen abgelegenen Tempel mit gehorteten Sammlerstücken.

Asiatisches Farming, überall auf der Welt

Während der TGS-Trailer bereits einen stimmungsvollen Eindruck hinterlässt, ist die neue Karte nun zum ersten Mal anspielbar. Vom 26. bis 29. September vermitteln zahlreiche Spielstationen mit Landwirtschafts-Simulator 25 den Besuchern eine Vorschau auf das neue Spiel und Hutan Pantai.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, die Marke Farming Simulator auf dem asiatischen Markt wachsen zu sehen“, sagt Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „SEGA als zuverlässigen, vorausschauenden Partner und etablierte Institution in diesem wichtigen Markt an Bord zu haben, begeistert uns. Genauso begeistert wie unsere Fans auf der ganzen Welt, die darauf warten, mit Landwirtschafts-Simulator 25 in die asiatische Landwirtschaft einzutauchen.“