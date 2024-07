Landwirtschafts-Simulator 25: FarmCon wird neue Informationen bereithalten

GIANTS Software kündigt Pre-Stream und Bühnenprogramm für die diesjährige FarmCon an, in dem auch der Landwirtschafts-Simulator 25 zu sehen sein wird.

Nachdem der Landwirtschafts-Simulator 25 nun enthüllt wurde, kündigt Publisher und Entwickler GIANTS Software einen Pre-Stream für die kommende jährliche Landwirtschafts-Simulator-Convention an.

Während die bisher größte FarmCon am Wochenende des 6. und 7. Juli im Fendt Forum in Marktoberdorf stattfindet, wird der englische Pre-Stream die Community am Mittwoch, 3. Juli um 19 Uhr MESZ auf YouTube begeistern.

Landwirtschafts-Simulator 25: Blick auf Features & Verbesserungen

Nach der Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins und des Cinematic Trailers zum Landwirtschafts-Simulator 25 können Fans der Serie auf der FarmCon weitere Informationen erwarten.

Der Pre-Stream bietet einen Einblick in die Verbesserungen der GIANTS Engine 10, eine der neuen Karten, ausgewählte virtuelle Maschinen und erste Gameplay-Eindrücke von der Reisernte, einer der neuen Feldfrüchte. Fans der offiziellen Landwirtschafts-Simulator-Liga werden in die Weltmeisterschaft geführt, die auf der FarmCon ihren Abschluss findet.

Mehr Einblicke & Details von GIANTS & Fendt auf der Bühne

Das Live-Bühnenprogramm am Samstag beinhaltet Präsentationen von Boris Stefan (CSO), der die Collector’s Edition und weitere Teile des Lineups vorstellt.

Ihm folgt Stefan Geiger (CTO), der eine Vielzahl von technischen Verbesserungen des Landwirtschafts-Simulators 25 und seiner proprietären Engine vorstellt.

Beim Eintauchen in das Spielgeschehen folgen die Fans Senior Level Designer Florian Busse auf einer virtuellen Sightseeing-Tour durch Riverbend Springs, beobachten die neuen authentischen Maschinen, die von Manuel Leithner (Lead Gameplay Programmer) und Stefan Maurus (Gameplay Programmer & Lead Integrator) vorgestellt werden, und stellen ihre Fragen in offenen Q&A-Sessions.

Darüber hinaus werden unterhaltsame Spielshows mit englischen und deutschen Content Creators von Mitgliedern des Fendt-Teams organisiert, die einen persönlichen Einblick in ihre Arbeit und das Angebot des international renommierten Herstellers geben.

Zum Abschluss werden im Rahmen der FSL World Championships die Gewinner der Season 5 auf der Bühne gekürt.

Am Sonntag wird die FarmCon mit Präsentationen und Fragerunden zum Thema Modding & Scripting technisch abgeschlossen, was besonders für engagierte Entwickler und Modder in der Community spannend ist.

Tickets für die FarmCon noch erhältlich

Während der Pre-Stream weltweit kostenlos zu sehen ist, findet das eigentliche Community-Event am Wochenende des 6. und 7. Juli im Fendt Forum im bayerischen Marktoberdorf, Deutschland, statt. Tickets sind nur in begrenztem Umfang erhältlich.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 wird für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.