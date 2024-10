Landwirtschafts-Simulator 25: Features im Trailer vorgestellt

Sowohl Wiedereinsteiger als auch neue Landwirte genießen Landwirtschafts-Simulator 25 in Kürze mit einer Vielzahl neuer und verbesserter Features.

Auf Feldern, in Scheunen und Garagen steigt die Vielfalt: Mit insgesamt 25 Feldfrüchten (plus Gewächshauskulturen und Bäumen), darunter zwei Reissorten, Spinat, Erbsen und Bohnen sowie über 400 authentischen Maschinen von 150 renommierten internationalen Marken gibt es auf fruchtbarem Boden viel zu tun – ob in Nordamerika, Europa oder Ostasien.

25 Feldfrüchte: Jetzt mit Reis, Spinat, Erbsen und Bohnen

3 Karten in Nordamerika, Europa und Ostasien

400+ Maschinen: Alle authentisch und hochdetailliert

150 Marken weltweit bekannter Hersteller

8 Nutztiere: Jetzt mit Wasserbüffeln, Ziegen & Babytieren

Neue Produktionen, Bauprojekte + Wetterereignisse, NPCs & mehr

Neue Bauprojekte, Produktionsketten und Herausforderungen

Neue Produktionsketten zur Herstellung von Büffelmozzarella, Ziegenkäse und anderen Produkten erlauben viele neue Ertragsmöglichkeiten. Landwirte, die sich aber besonders für die Gemeinde engagieren, erwartet eine Fülle neuer Baumöglichkeiten.

Bauernhäuser und Scheunen sind nur der Anfang. Ein lokaler Hersteller historischer Pferdekutschen und ein Spielplatzbauer benötigen Holzlieferungen. In größerem Maßstab können Landwirte sogar beim Bau von Denkmälern helfen: Asiatische Tempelanlagen, ein historischer jedoch renovierungsbedürftiger Getreidespeicher und ein gigantischer Spielplatz formen die ganze Landschaft, wenn sie mit langfristigem Engagement fertiggestellt werden.

Wetterereignisse und NPCs: Herausforderungen und Hilfe

Während es viele neue Aktivitäten und Herausforderungen auf dem (jetzt verformbaren!) Boden gibt, kommen andere Herausforderungen von oben: Wirbelstürme und Hagel fordern die Landwirte auf, sich vorzubereiten. Nicht eingelagerte Ballen sowie Feldfrüchte, die sich in der Bahn der Naturereignisse befinden, können vom Wetter betroffen sein.

Ein kleines Ensemble in Englischer Sprache vertonter NPCs bietet Unterstützung in ihren jeweiligen Fachgebieten. Opa Walter und sein treuer Helfer fungieren als Mentoren, während Nachbar David, wie viele neue Spieler, nur ein Neuling in der Landwirtschaft ist und die Perspektive des Stadtlebens mit dem Landleben vergleicht.

Die Tierzüchterin erzählt von ihren Erfahrungen mit Tieren und der Holzfäller von Schnitzprojekten, die sich als wenig praktisch herausstellten. Um dem Ganzen etwas Flair und Persönlichkeit zu verleihen, bieten sie neben Smalltalk-Dialogen und Auftragsmissionen auch tutorielle Hilfe.

Landwirtschafts-Simulator 25 erscheint am 12. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind bei ausgewählten Händlern möglich. astragon Entertainment ist erneut Distributionspartner in Deutschland. Zeitgleich zum digitalen Release erscheint Landwirtschafts-Simulator 25 in Box-Versionen im Einzelhandel.

Alle physischen Versionen beinhalten das MacDon Pack als Bonus. Die Day One Edition ist exklusiv bei Amazon in Deutschland erhältlich und enthält zusätzlich den Mähdrescher New Holland CR11 Gold Edition. Ausschließlich für PC erscheint die mit zahlreichen Extras versehene Collector’s Edition.