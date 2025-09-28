Landwirtschafts-Simulator 25: GIANTS Software zeigt neue Inhalte

Publisher und Entwickler GIANTS Software zeigt neue Inhalte für Landwirtschafts-Simulator 25: Kinlaig, die neue Karte für das kürzlich angekündigte Highlands Fishing.

Die neueste Umgebung erscheint am 4. November sowohl als Erweiterung als auch als Edition (im Bundle mit dem Hauptspiel) und führt die Spieler in die raue Schönheit der schottischen Highlands.

Highlands-Atmosphäre zwischen Land und Meer

Kinlaig vereint weite Landschaften, eine monumentale Brücke und offene Gewässer. Authentische Architektur wie traditionelle Gebäude oder eine rekonstruierbare Burgruine spiegeln das kulturelle Erbe der Region wider. Der Fischereihafen, eine Dampflok und moderne Landtechnik verdeutlichen die Verbindung von Tradition und Fortschritt der Küstenregion.

Aquakultur und Angeln an der Küste

Neben klassischer Landwirtschaft eröffnet Kinlaig den Weg in die Aquakultur: Fischzuchtanlagen, Offshore-Aquafarmen, Futterproduktion und Boote für den Transport erweitern die Möglichkeiten virtueller Landwirtschaft. Zudem entspannen Landwirte am Ufer mit der Angelrute und werfen in jedem See, Fluss oder im Ozean die Leine aus, um Fische zu fangen.

Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Mac, PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich. Ein Year 1 Season Pass ist verfügbar und umfasst die am 4. November erscheinende Highlands Fishing Expansion sowie drei weitere Packs. Im Vergleich zum Einzelkauf der Inhalte sparen Fans bis zu 25%.