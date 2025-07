Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing bringt Aquakultur ins Hochland

Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing erweitert die Serie des Publishers und Entwicklers GIANTS Software um eine weitere gefragte Form der Landwirtschaft: die Aquakultur.

Highlands Fishing erscheint am 4. November, ist als Erweiterung und Edition (im Paket mit dem Hauptspiel) erhältlich und lädt die Spieler dazu ein, in der von Schottland inspirierten Stadt Kinlaig – einem üppigen Paradies aus sanften grünen Hügeln und offenem Wasser – eine Farm aufzubauen und ein Fischerboot zu betreiben.

Kinlaig: Eine windgepeitschte Umgebung

Felsige Täler, bedeckt mit rauem Gras und von Wolken überschattet, die sich weit bis zum Meer erstrecken: Kinlaig, inspiriert von den schottischen Highlands, regt Landwirte und Aquakulturisten dazu an, in einer geschichtsträchtigen Umgebung zur See zu fahren und den Boden zu pflügen, wobei sie authentische Architektur wie jahrhundertealte Burgen sowie neue Bauprojekte genießen können.

Taucht ein in die Aquakultur, fischt an der Küste

Durch das Fischen an Land und auf See können Aquakulturbetriebe eine Vielzahl von Fischen züchten, aufziehen und ernten. Das Befahren der Gewässer bietet eine neue, produktive Möglichkeit, Ressourcen zu sammeln, und eine weitere friedliche Zuflucht neben Feldern, Wäldern und Ställen. Das gemütliche Angeln an der Küste mit der Angelrute in der Hand rundet das friedliche Bild des Lebens am Wasser ab.

Zwiebeln, Fisch und Hochlandrinder

Während Lachse und Regenbogenforellen die salzigen Gewässer von Kinlaig bevölkern, kann auf dem Land eine neue Kultur angebaut werden: Zwiebeln.

Die Erweiterung enthält spezielle Ausrüstung, und die Flotte an Fahrzeugen und Geräten wird um vier neue Marken und über 20 neue Maschinen erweitert. Die Hersteller Monosem, Can-Am, Agri Spread und GT Bunning kommen neu hinzu.