Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing Erweiterung eingetroffen

Mit der Highlands Fishing Erweiterung für den Landwirtschafts-Simulator 25 werfen Spieler jetzt auch die Angel aus.

Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing ist jetzt für PC und Konsolen da und erweitert die Serie von GIANTS Software um eine weitere Form der Landwirtschaft: Aquakultur.

Als Erweiterung und Edition (zusammen mit dem Hauptspiel) verfügbar, lädt Highlands Fishing die Spieler in die von Schottland inspirierte Stadt Kinlaig in den Highlands ein.

Willkommen im windigen Kinlaig – rau und entspannend

Inspiriert von den schottischen Highlands mit ihren felsigen Tälern, hügeligen Wiesen und Überresten aus alten Zeiten erstreckt sich diese von Wolken bedeckte Landschaft weit bis zum Meer: Kinlaig lädt nicht nur dazu ein, eine neue Kulturpflanze, nämlich Zwiebeln, anzubauen, sondern auch den landwirtschaftlichen Betrieb um professionelle Aquakultur, neue Bauprojekte wie die Restaurierung einer jahrhundertealten Burg und verschiedene neue Produktionsketten zu erweitern.

So rau und windig Kinlaig auch ist, das neue Angel-Minispiel, die authentische Architektur in der Altstadt und neue Sammelobjekte laden dazu ein, die Stadt und den Wald zu erkunden.

Taucht ein in die Aquakultur, fischt an der Küste

Aquafarmer können Lachs und Forelle züchten, aufziehen und ernten, indem sie sowohl an Land als auch auf See fischen. Aquafarmen, Fischzuchtanlagen, eine Fischfutterfabrik und andere neue Gebäude können von ansässigen Bauern besessen und verwaltet werden.

Das Abenteuer auf dem Wasser bietet eine alternative, produktive Möglichkeit, Ressourcen zu sammeln, und ist neben Feldern, Wäldern und Ställen eine weitere Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Das friedliche Bild des Lebens am Wasser wird durch das gemütliche Angeln mit der Rute am Ufer abgerundet und von einem neuen NPC namens Alasdair kommentiert.

Neue Maschinen für Land und Meer

Die Erweiterung enthält Spezialausrüstung, und die Flotte an Fahrzeugen und Geräten wird um vier neue Marken und über 20 neue Maschinen erweitert.

Die Hersteller Agri-Spread, Can-Am, GT Bunning und Monosem kommen neu dazu, sodass Landwirte nun authentisch Zwiebeln anbauen, Hochlandrinder hüten und Fische züchten können.