Landwirtschafts-Simulator 25: Highlight-Maschinen präsentiert

Garage & Shipyard Trailer präsentiert Highlight-Maschinen für Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing

Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing erscheint am 4. November und erweitert die virtuelle Landwirtschaft um Aquakultur und Fischerei. Zwiebeln und Highland-Rinder führen eine neue Hackfrucht und eine neue Tierart ein.

Highlands Fishing fügt Farming Simulator 25 mehr als 20 neue Maschinen hinzu. Hersteller wie Agri-Spread, Can-Am, GT Bunning und Monosem stoßen zum Line-up von über 100 realen Marken und unterstützen land- und wasserbasierte Farming-Aktivitäten. Der Garage & Shipyard Trailer zeigt folgende Maschinen mit detaillierten Spezifikationen.

Can-Am Outlander Max XU

CLAAS Rollant 630 RC Uniwrap

Dammann DT 2800H S5

DEUTZ-FAHR Series 6230 TTV

GRIMME Varitron 470

GT Bunning Lowlander Widebody 250 HBD

Holaras UMR 300-FC

Holaras UR 205

JCB Fastrac 2000 4WS Series

JCB Fastrac 8000 Icon Series

Lizard Motors Cargo Vessel

Lizard Motors Sport Boat

New Holland T8000 Series

Väderstad Proseed V24

Ob professionelle Fischzucht oder entspanntes Angeln am Ufer: Im neuen Schauplatz in den schottischen Highlands, Kinlaig, bleibt der Sandbox-Ansatz erhalten. Spielende können sich auf Felder, Wälder und Tiergehege konzentrieren und den rauen Charme der Region erleben, ohne nasse Füße zu riskieren. Neue Produktionen, Bauoptionen und weitere Features garantieren wie gewohnt viel Freiheit.

Da diese Neuerungen den Bedarf an Spezialgerätschaften erhöhen, präsentiert Publisher und Entwickler GIANTS Software in einem neuen Trailer eine Auswahl an Highlights. Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.