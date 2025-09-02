Landwirtschafts-Simulator 25: Kostenlose Maschinen hinzugefügt

Kostenlose Maschinen und mehr sind im Inhaltsupdate 3 jetzt für den Landwirtschafts-Simulator 25 verfügbar.

Der Publisher und Entwickler GIANTS Software hat das kostenlose Inhaltsupdate Nr. 3 für den Landwirtschafts-Simulator 25 veröffentlicht, das das Spiel um eine große Auswahl an Maschinen namhafter Hersteller erweitert.

Zusammen mit dem Inhaltsupdate wurde Patch 1.11 veröffentlicht, der Stabilitäts- und Qualitätsverbesserungen mit sich bringt.

Die Maschinen werden in einem Gameplay-Trailer vorgestellt.

Liste der neuen Ausrüstung:

Fliegl Vario Chassis V2

KRONE GX AgriLiner 520

LEMKEN Juwel 6 M V

STREUMASTER FW 212 TD PROFI

Berthoud Vantage 4300

HORSCH Avatar 12.25 SD

Schwarzmüller Timber Trailer

Lizard Shipping Container

AGI Batco BCX³ 1549 – MY2022

AGI STORM FX Seed Treater

AGI Westfield MKX 13-94 – MY2022

AGI Westfield STX² 10-51

AGI Westfield UTX 44

AGI Flat Bottom Bin + NECO Dryer

AGI SENTINEL Garage

AGI Westeel Flat Bottom Bin

AGI Westeel Hopper Bin

AGI Westeel Smoothwall Bin

Die Produktpalette umfasst vielseitige Transport- und Logistikoptionen, fortschrittliche Sä- und Bodenbearbeitungsgeräte, professionelle Sprüh- und Streugeräte sowie ein erweitertes AGI-Ökosystem für die Getreideverarbeitung, -behandlung und -lagerung, um die Arbeitsabläufe in landwirtschaftlichen Betrieben aller Größenordnungen zu optimieren.

Patch: Verbesserungen bei Grafik und Leistung

Der in der Inhaltsaktualisierung enthaltene Patch 1.11 verbessert die Stabilität und Leistung auf allen Systemen.

Insbesondere können PC-Landwirte nun DLSS Frame Generation (RTX 40-Serie) und Multi Frame Generation (RTX 50-Serie) aktivieren, um ihre Bildraten zu erhöhen.

Darüber hinaus enthält das Update verschiedene visuelle Anpassungen, wie z. B. reduzierte Artefakte aufgrund von Bildschirmreflexionen und verbesserte Sichtbarkeit von Schwaden.