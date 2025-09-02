Landwirtschafts-Simulator 25: Kostenlose Maschinen hinzugefügt

0 Autor: , in News / Landwirtschafts-Simulator 25
Image: GIANTS Software GmbH

Kostenlose Maschinen und mehr sind im Inhaltsupdate 3 jetzt für den Landwirtschafts-Simulator 25 verfügbar.

Der Publisher und Entwickler GIANTS Software hat das kostenlose Inhaltsupdate Nr. 3 für den Landwirtschafts-Simulator 25 veröffentlicht, das das Spiel um eine große Auswahl an Maschinen namhafter Hersteller erweitert.

Zusammen mit dem Inhaltsupdate wurde Patch 1.11 veröffentlicht, der Stabilitäts- und Qualitätsverbesserungen mit sich bringt.

Die Maschinen werden in einem Gameplay-Trailer vorgestellt.

Liste der neuen Ausrüstung:

  • Fliegl Vario Chassis V2
  • KRONE GX AgriLiner 520
  • LEMKEN Juwel 6 M V
  • STREUMASTER FW 212 TD PROFI
  • Berthoud Vantage 4300
  • HORSCH Avatar 12.25 SD
  • Schwarzmüller Timber Trailer
  • Lizard Shipping Container
  • AGI Batco BCX³ 1549 – MY2022
  • AGI STORM FX Seed Treater
  • AGI Westfield MKX 13-94 – MY2022
  • AGI Westfield STX² 10-51
  • AGI Westfield UTX 44
  • AGI Flat Bottom Bin + NECO Dryer
  • AGI SENTINEL Garage
  • AGI Westeel Flat Bottom Bin
  • AGI Westeel Hopper Bin
  • AGI Westeel Smoothwall Bin

Die Produktpalette umfasst vielseitige Transport- und Logistikoptionen, fortschrittliche Sä- und Bodenbearbeitungsgeräte, professionelle Sprüh- und Streugeräte sowie ein erweitertes AGI-Ökosystem für die Getreideverarbeitung, -behandlung und -lagerung, um die Arbeitsabläufe in landwirtschaftlichen Betrieben aller Größenordnungen zu optimieren.

Patch: Verbesserungen bei Grafik und Leistung

Der in der Inhaltsaktualisierung enthaltene Patch 1.11 verbessert die Stabilität und Leistung auf allen Systemen.

Insbesondere können PC-Landwirte nun DLSS Frame Generation (RTX 40-Serie) und Multi Frame Generation (RTX 50-Serie) aktivieren, um ihre Bildraten zu erhöhen.

Darüber hinaus enthält das Update verschiedene visuelle Anpassungen, wie z. B. reduzierte Artefakte aufgrund von Bildschirmreflexionen und verbesserte Sichtbarkeit von Schwaden.

