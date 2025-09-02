Landwirtschafts-Simulator 25: Kostenlose Maschinen hinzugefügt

Der Publisher und Entwickler GIANTS Software hat das kostenlose Inhaltsupdate Nr. 3 für den Landwirtschafts-Simulator 25 veröffentlicht, das das Spiel um eine große Auswahl an Maschinen namhafter Hersteller erweitert.
Zusammen mit dem Inhaltsupdate wurde Patch 1.11 veröffentlicht, der Stabilitäts- und Qualitätsverbesserungen mit sich bringt.
Die Maschinen werden in einem Gameplay-Trailer vorgestellt.
Liste der neuen Ausrüstung:
- Fliegl Vario Chassis V2
- KRONE GX AgriLiner 520
- LEMKEN Juwel 6 M V
- STREUMASTER FW 212 TD PROFI
- Berthoud Vantage 4300
- HORSCH Avatar 12.25 SD
- Schwarzmüller Timber Trailer
- Lizard Shipping Container
- AGI Batco BCX³ 1549 – MY2022
- AGI Batco BCX³ 1549 – MY2022
- AGI STORM FX Seed Treater
- AGI Westfield MKX 13-94 – MY2022
- AGI Westfield STX² 10-51
- AGI Westfield UTX 44
- AGI Flat Bottom Bin + NECO Dryer
- AGI SENTINEL Garage
- AGI Westeel Flat Bottom Bin
- AGI Westeel Hopper Bin
- AGI Westeel Smoothwall Bin
Die Produktpalette umfasst vielseitige Transport- und Logistikoptionen, fortschrittliche Sä- und Bodenbearbeitungsgeräte, professionelle Sprüh- und Streugeräte sowie ein erweitertes AGI-Ökosystem für die Getreideverarbeitung, -behandlung und -lagerung, um die Arbeitsabläufe in landwirtschaftlichen Betrieben aller Größenordnungen zu optimieren.
Patch: Verbesserungen bei Grafik und Leistung
Der in der Inhaltsaktualisierung enthaltene Patch 1.11 verbessert die Stabilität und Leistung auf allen Systemen.
Insbesondere können PC-Landwirte nun DLSS Frame Generation (RTX 40-Serie) und Multi Frame Generation (RTX 50-Serie) aktivieren, um ihre Bildraten zu erhöhen.
Darüber hinaus enthält das Update verschiedene visuelle Anpassungen, wie z. B. reduzierte Artefakte aufgrund von Bildschirmreflexionen und verbesserte Sichtbarkeit von Schwaden.