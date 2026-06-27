Landwirtschafts-Simulator 25: Kostenloses Emergency Pack jetzt verfügbar

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Image: GIANTS Software GmbH

Notfälle im Landwirtschafts-Simulator 25: Kostenloses Emergency Pack jetzt verfügbar!

Landwirtschafts-Simulator 25 erhält überraschend ein neues kostenloses Erweiterungspaket. Publisher und Entwickler GIANTS Software veröffentlicht das Emergency Pack ab sofort als gratis DLC für PC und Konsolen.

Das Add-on wurde vom Studio Creative Mesh entwickelt und erweitert die Simulation um Feuerwehr-, Rettungs- und technische Hilfseinsätze direkt im landwirtschaftlichen Umfeld.

Neue Einsatzszenarien im Überblick

Das Emergency Pack führt insgesamt zehn Notfallsituationen in vier Szenarien ein, die auf und rund um landwirtschaftliche Flächen stattfinden:

  • Brandbekämpfung auf Feldern und Lagerflächen
  • Technische Rettung aus verunglückten Fahrzeugen
  • Befreiung von Tieren (z. B. Katzen von Bäumen)
  • Sicherung und Reinigung von Gefahrenstellen wie Ölspuren

Spieler reagieren dabei auf Alarmmeldungen und unterstützen die örtliche Gemeinschaft mit professioneller Ausrüstung.

Neue Fahrzeuge und Ausrüstung

Im Zentrum des DLC stehen zwei original lizenzierte Feuerwehrfahrzeuge des Herstellers Schlingmann:

  • HLF20
  • TLF3000

Beide Fahrzeuge sind für unterschiedliche Einsatzszenarien ausgelegt und ermöglichen sowohl direkte Brandbekämpfung als auch Einsätze aus dem Fahrzeug heraus.

Zusätzlich stehen spezialisierte Werkzeuge für Rettungs- und Sicherungseinsätze zur Verfügung. Im Multiplayer bieten die Fahrzeuge Platz für bis zu neun Einsatzkräfte, was koordinierte Teamarbeit ermöglicht.

Das Emergency Pack ist ab sofort kostenlos für alle Spieler von Landwirtschafts-Simulator 25 auf PC und Konsolen verfügbar. Damit erweitert GIANTS Software das Spiel um einen unerwarteten Gameplay-Aspekt, der klassische Landwirtschaft mit Rettungsdienst-Simulation kombiniert.

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