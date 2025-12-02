Landwirtschafts-Simulator 25: Kraftpakete von John Deere und Case IH hinzugefügt

Landwirtschafts-Simulator 25 bringt mit dem kostenlosen Inhaltsupdate Nr. 4 die größten Traktoren von Case IH und John Deere rein.

Der Publisher und Entwickler GIANTS Software hat das kostenlose Inhaltsupdate Nr. 4 für Landwirtschafts-Simulator 25 herausgebracht, das echte Kraftpakete von John Deere und Case IH für alle hinzufügt.

Patch 1.15 ist im Inhaltsupdate enthalten und bringt verschiedene Optimierungen mit sich.

Liste der neuen Maschinen:

Case IH Patriot 4450

Case IH Steiger-Serie (inkl. Sonderedition)

Case IH Vestrum-Serie

John Deere 9RX-Serie (710-830)

Der stärkste Traktor von John Deere

Mit dem 9RX 830, dem Spitzenmodell der Serie, bringt GIANTS Software den aktuellen Top-Gelenk-Vierradtraktor von John Deere raus, der erst letztes Jahr auf echten Feldern zum Einsatz kam.

Er wurde für sehr großflächige Bodenbearbeitung, Aussaat und schwere Anbauarbeiten mit hohem Zugbedarf gebaut und hat einen 18-Liter-Deere-Motor, eine leistungsstarke Hydraulik und ein schweres Chassis mit hoher Traktion – damit ist er der größte und stärkste Traktor in Landwirtschafts-Simulator 25.

Steiger 785 Quadtrac Special Edition

Mit Case IH steht eine weitere bei Fans beliebte Marke im Mittelpunkt dieses Inhalts-Updates, angeführt vom Steiger 785 Quadtrac Special Edition. Anstelle von Rot, der üblichen Farbe von Case IH, ist dieser spezielle Quadtrac in Limettengrün lackiert – eine Anspielung auf die ursprüngliche Farbe der legendären Marke Steiger, die zu einem festen Bestandteil von Case IH geworden ist.

Während dieser Agrargigant die Kategorie der großen Traktoren um eine weitere Maschine erweitert, werden auch die Patriot 4450 und die Vestrum-Serie in der legendären roten Farbe von Case IH vorgestellt, die kompaktere Lösungen für eine Vielzahl von Aufgaben bieten.

Landwirtschafts-Simulator ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.