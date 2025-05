Landwirtschafts-Simulator 25: Maschinen von Ford feiern ihr Debüt

Publisher und Entwickler GIANTS Software kündigt Plains & Prairies Pack an, eine wichtige Erweiterung für den Landwirtschafts-Simulator 25, die zum ersten Mal die kultige Marke Ford in das Franchise einbringt. Das Pack erscheint am 3. Juni für PC und Konsolen.

Ein echter Pionier kommt in die Plains & Prairies

Als einer der bekanntesten Big Player der Industrialisierung kommt Ford mit legendären Maschinen in das Marken-Ensemble und eröffnet den virtuellen Farmern ein aufregendes neues Kapitel.

Sie können sich ans Steuer des Ford 976 und 1156 Versatile setzen – zwei ikonische landwirtschaftliche Fahrzeuge, die zwischen 1988 und 1993 produziert wurden und auch heute noch beliebt und zuverlässig sind.

Über 20 neue Fahrzeuge und Arbeitsgeräte

Das Plains & Prairies Pack enthält drei neue Marken – Ford, GEA und Trout River – neben wiederkehrenden Favoriten wie Brandt, Fendt, International, Salford, Väderstad und Versatile.

Weitere Highlights sind der gewaltige Versatile 1080 „Big Roy“ und die hochmodernen pneumatischen Spritzen Fendt Rogator 900 und Salford Independent Series 1260.

Verbesserter Realismus mit beweglichen Abdeckungen und Hebe-Achsen

Auch die Liebe zum Detail wurde verbessert: Pneumatische Sprühgeräte ermöglichen es den Landwirten, festen Dünger auszubringen, Anhänger haben realistische bewegliche Abdeckungen, um die geernteten Pflanzen zu schützen, und funktionale Liftachsen erhöhen die Manövrierfähigkeit, insbesondere beim Ziehen des größten Gülletankers im Spiel: dem GEA STR 447.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 ist ab sofort für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Es ist ein Year 1 Season Pass erhältlich, der das Plains & Prairies Pack, zwei weitere Packs und eine große Erweiterung enthält – Fans sparen bis zu 25 % gegenüber dem Einzelkauf der Inhalte.