Landwirtschafts-Simulator 25: Mercedes-Benz feiert heute Debüt mit LKWs

Mercedes-Benz feiert mit einer Reihe von LKWs und Geräten sein Debüt im Landwirtschafts-Simulator 25.

GIANTS Software gibt die Veröffentlichung eines lang erwarteten Meilensteins in Landwirtschafts-Simulator 25 bekannt: Das Mercedes-Benz Trucks Pack ist jetzt erhältlich.

Anlässlich der brandneuen Partnerschaft mit der Daimler Truck AG enthält dieses Pack eine Flotte legendärer LKW und Geräte, von denen Fans seit Jahren träumen.

17 Maschinen und Geräte bereit für den Einsatz

Im Rampenlicht stehen der Unimog von Mercedes-Benz, ein gefeierter Allrounder, und der MB-trac, ein Kraftpaket in Sachen Traktion und Langlebigkeit. Hinzu kommen Spitzen-Lkw wie der Actros L und Arocs, gepaart mit dem Abrollkipper TECTRUM RS21 und RS26 von Meiller, Alliance-Reifen für den Heizomat-Lkw sowie eine robuste Auswahl an Werkzeugen von Fliegl, Sirch und Stoll. Im Paket enthalten:

Mercedes-Benz – Actros L + Meiller – TECTRUM RS21

Mercedes-Benz – Arocs + Meiller – TECTRUM RS26

Mercedes-Benz – Bumper

Mercedes-Benz – MB-trac 700-900

Mercedes-Benz – MB-trac 1000-1100

Mercedes-Benz – MB-trac 1100-1500

Mercedes-Benz – MB-trac 1300-1800 Turbo

Mercedes-Benz – Unimog U 530-535

Mercedes-Benz – Unimog U2400

Fliegl Agrartechnik – Push-Off Container 6800

Heizomat – Heizotruck V2

Sirch – AgroBox

Sirch – Halfpipe

Sirch – UNI-Box

Stoll – ROBUST 30 HDPM

„Virtuelle Landwirte träumen schon seit einiger Zeit vom Unimog und MB-trac, und wir freuen uns sehr, ihnen endlich diese leistungsstarken Stars für die Bodenbearbeitung zur Verfügung stellen zu können“, sagt Thomas Frey, Vice President of Business Development bei GIANTS Software.

Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Ein Season Pass für das erste Jahr ist erhältlich und enthält das Mercedes-Benz Trucks Pack, zwei weitere Packs und die Highlands Fishing Expansion – Fans sparen bis zu 25 % im Vergleich zum separaten Kauf der Inhalte.