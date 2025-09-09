Landwirtschafts-Simulator 25: Mercedes-Benz feiert heute Debüt mit LKWs

GIANTS Software gibt die Veröffentlichung eines lang erwarteten Meilensteins in Landwirtschafts-Simulator 25 bekannt: Das Mercedes-Benz Trucks Pack ist jetzt erhältlich.
Anlässlich der brandneuen Partnerschaft mit der Daimler Truck AG enthält dieses Pack eine Flotte legendärer LKW und Geräte, von denen Fans seit Jahren träumen.
17 Maschinen und Geräte bereit für den Einsatz
Im Rampenlicht stehen der Unimog von Mercedes-Benz, ein gefeierter Allrounder, und der MB-trac, ein Kraftpaket in Sachen Traktion und Langlebigkeit. Hinzu kommen Spitzen-Lkw wie der Actros L und Arocs, gepaart mit dem Abrollkipper TECTRUM RS21 und RS26 von Meiller, Alliance-Reifen für den Heizomat-Lkw sowie eine robuste Auswahl an Werkzeugen von Fliegl, Sirch und Stoll. Im Paket enthalten:
- Mercedes-Benz – Actros L + Meiller – TECTRUM RS21
- Mercedes-Benz – Arocs + Meiller – TECTRUM RS26
- Mercedes-Benz – Bumper
- Mercedes-Benz – MB-trac 700-900
- Mercedes-Benz – MB-trac 1000-1100
- Mercedes-Benz – MB-trac 1100-1500
- Mercedes-Benz – MB-trac 1300-1800 Turbo
- Mercedes-Benz – Unimog U 530-535
- Mercedes-Benz – Unimog U2400
- Fliegl Agrartechnik – Push-Off Container 6800
- Heizomat – Heizotruck V2
- Sirch – AgroBox
- Sirch – Halfpipe
- Sirch – UNI-Box
- Stoll – ROBUST 30 HDPM
„Virtuelle Landwirte träumen schon seit einiger Zeit vom Unimog und MB-trac, und wir freuen uns sehr, ihnen endlich diese leistungsstarken Stars für die Bodenbearbeitung zur Verfügung stellen zu können“, sagt Thomas Frey, Vice President of Business Development bei GIANTS Software.
Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Ein Season Pass für das erste Jahr ist erhältlich und enthält das Mercedes-Benz Trucks Pack, zwei weitere Packs und die Highlands Fishing Expansion – Fans sparen bis zu 25 % im Vergleich zum separaten Kauf der Inhalte.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und wieder geht’s los. Irgendwie müssen die ja auch wie alle anderen dieser Sims auf 1000€ DLCs kommen.
Ja ist echt schlimm was einige Anbieter machen mit der Dlc Flut
OK spiele ich sowieso nicht.
Wo ne gute Mod Community ist macht das ja nix aber einige rasten echt aus z.B Eurotruck Simulator geh mal auf Steam und rechne zusammen das hat schon mehr als Star Citizen Ausmaße was bisher due Krönung des Abzugs ist.