Landwirtschafts-Simulator 25: Neue Maschinen und große Verbesserungen jetzt verfügbar

Mit dem neuesten Update erhält Landwirtschafts-Simulator 25 frischen Nachschub für virtuelle Landwirte. Entwickler und Publisher GIANTS Software hat das kostenlose Content Update 5 zusammen mit Patch 1.17 veröffentlicht und liefert neben technischen Verbesserungen auch neue Fahrzeuge für den Arbeitsalltag auf dem Feld.

Im Mittelpunkt stehen zwei neue Maschinen: ein moderner Kramer-Teleskoplader sowie die Berthoud WIN’AIR, eine kompakte Anhängespritze, die speziell für den Einsatz in Weinbergen und Obstplantagen konzipiert wurde. Der Fokus liegt dabei auf präziser Ausbringung und effizienter Bewirtschaftung, wodurch insbesondere spezialisierte Betriebe profitieren.

Darüber hinaus richtet sich das Update gezielt an Spieler, die Wert auf tiefere Simulation und Individualisierung legen. Der Precision Farming Pack wurde weiter optimiert, unter anderem durch Anpassungen bei der pH-Anzeige, verbessertes Verhalten bei Reduktionsmechaniken sowie stabilere Fahrgassen. Parallel dazu erhalten Modder neue Möglichkeiten durch zusätzliche Reifenoptionen, erweiterte Konfigurationsattribute und diverse Fehlerbehebungen.

Neben den inhaltlichen Erweiterungen verbessert Patch 1.17 auch Performance und Stabilität des Spiels.

Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Mac sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowie Xbox Series S verfügbar. Zusätzlich steht ein Year 2 Season Pass bereit, der weitere Inhalte in Form von zwei Erweiterungspaketen und einer großen Expansion liefert.