Landwirtschafts-Simulator 25: Neue Südamerika-Erweiterung bringt Alpakas und Kaffee

Mit Beans & Alpacas erhält der Landwirtschafts-Simulator 25 eine neue Erweiterung, die Spieler nach Südamerika führt. Publisher und Entwickler GIANTS Software erweitert das Spiel dabei um eine neue Karte, zusätzliche Tiere, Feldfrüchte, Maschinen und Produktionsketten.

Schauplatz der Erweiterung ist die Region Catuaí, die von der Landschaft Brasiliens inspiriert wurde. Zwischen Flüssen, dichter Vegetation und roter Erde bauen virtuelle Landwirte erstmals Arabica-Kaffee an. Die Kaffeepflanzen werden im September gesetzt und können im darauffolgenden Mai geerntet werden.

Neben dem Kaffeeanbau halten auch Alpakas Einzug in den Landwirtschafts-Simulator 25. Die Tiere liefern Wolle und können durch Spaziergänge an der Leine zufriedengestellt werden. Ergänzt wird das Tierangebot durch Brahman-Rinder. Neue Produktionsketten und Produkte sollen zusätzliche Einnahmequellen schaffen.

Die Karte bietet außerdem zahlreiche neue Gebäude und Dekorationen. Dazu gehören sechs vollständig eingerichtete Wohnhäuser sowie viele regionale Objekte. Wer die Umgebung erkundet, kann zudem Dinosaurierknochen entdecken und diese in einem Museum ausstellen.

Mit der Erweiterung kommen außerdem mehr als 25 neue Fahrzeuge und Maschinen von Herstellern wie Case IH, Ford, John Deere, KUHN, Mercedes-Benz Trucks, New Holland, Oxbo, Stara und Valtra ins Spiel. Neu vertreten ist außerdem Colombo Industries.

Darüber hinaus überarbeitet GIANTS Software den Zuckerrohranbau und verbessert Animationen sowie visuelle Effekte bei Bodenbearbeitungsgeräten und der Feldarbeit. Weitere Informationen zu Beans & Alpacas will das Studio in Kürze veröffentlichen.