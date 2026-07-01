Landwirtschafts-Simulator 25: SKY Agriculture Pack ab sofort erhältlich

Mit dem SKY Agriculture Pack erhält der Landwirtschafts-Simulator 25 ab sofort neue Inhalte für PC und Konsolen. Publisher und Entwickler GIANTS Software erweitert die Simulation um den französischen Landmaschinenhersteller SKY Agriculture und insgesamt 12 neue Maschinen.

Das DLC ergänzt das Spiel um Geräte für verschiedene Bereiche der Landwirtschaft – darunter Bodenbearbeitung, Aussaat, Zwischenfruchtaussaat und Düngung. Enthalten sind unter anderem Kreiseleggen, Sämaschinen, Fronttanks und Düngerstreuer für unterschiedliche Einsatzgebiete.

Folgende Maschinen sind im SKY Agriculture Pack enthalten:

SKY Agriculture – Easydrill P250

SKY Agriculture – Falcon T 240

SKY Agriculture – HR 300 (3 m)

SKY Agriculture – HR 300 (4 m)

SKY Agriculture – HRW 6000.36

SKY Agriculture – Methys HDS

SKY Agriculture – P100

SKY Agriculture – Progress P100

SKY Agriculture – Progress P50

SKY Agriculture – Progress TF

SKY Agriculture – Sonic PPF 300/12

SKY Agriculture – X50+ Econov

Zusätzlich verspricht GIANTS Software mehr Realismus durch überarbeitete Animationen und Physik. Räder reagieren sichtbarer auf das Gelände, Ausleger bewegen sich natürlicher und Schmutz sammelt sich während der Arbeit an den Maschinen, bevor er sich beim Einklappen wieder löst.

Ein Launch-Trailer begleitet die Veröffentlichung des neuen DLC-Pakets.