Landwirtschafts-Simulator 25: SKY Agriculture Pack ab sofort erhältlich

Mit dem SKY Agriculture Pack erhält der Landwirtschafts-Simulator 25 ab sofort neue Inhalte für PC und Konsolen. Publisher und Entwickler GIANTS Software erweitert die Simulation um den französischen Landmaschinenhersteller SKY Agriculture und insgesamt 12 neue Maschinen.
Das DLC ergänzt das Spiel um Geräte für verschiedene Bereiche der Landwirtschaft – darunter Bodenbearbeitung, Aussaat, Zwischenfruchtaussaat und Düngung. Enthalten sind unter anderem Kreiseleggen, Sämaschinen, Fronttanks und Düngerstreuer für unterschiedliche Einsatzgebiete.
Folgende Maschinen sind im SKY Agriculture Pack enthalten:
- SKY Agriculture – Easydrill P250
- SKY Agriculture – Falcon T 240
- SKY Agriculture – HR 300 (3 m)
- SKY Agriculture – HR 300 (4 m)
- SKY Agriculture – HRW 6000.36
- SKY Agriculture – Methys HDS
- SKY Agriculture – P100
- SKY Agriculture – Progress P100
- SKY Agriculture – Progress P50
- SKY Agriculture – Progress TF
- SKY Agriculture – Sonic PPF 300/12
- SKY Agriculture – X50+ Econov
Zusätzlich verspricht GIANTS Software mehr Realismus durch überarbeitete Animationen und Physik. Räder reagieren sichtbarer auf das Gelände, Ausleger bewegen sich natürlicher und Schmutz sammelt sich während der Arbeit an den Maschinen, bevor er sich beim Einklappen wieder löst.
Ein Launch-Trailer begleitet die Veröffentlichung des neuen DLC-Pakets.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Sind einige Maschinen dabei, aber 9€ würde ich dafür nicht bezahlen wollen.