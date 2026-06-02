Landwirtschafts-Simulator 25: SKY Agriculture Pack bringt 12 neue Maschinen ins Spiel

Mit dem neuen SKY Agriculture Pack erhält der Landwirtschafts-Simulator 25 eine Erweiterung um weitere landwirtschaftliche Maschinen. Publisher und Entwickler GIANTS Software bringt damit erstmals Geräte des französischen Herstellers SKY Agriculture in die Serie.

Das Paket umfasst insgesamt 12 neue landwirtschaftliche Geräte, die separat erhältlich sind oder im Year 2 Season Pass enthalten sind. Der Fokus liegt auf Maschinen für Bodenbearbeitung, Aussaat und Düngung.

Zu den neuen Inhalten zählen unter anderem verschiedene Grubber, Sämaschinen und Düngerstreuer, darunter Modelle wie der HR 300, HRW 6000.36, Methys HDS sowie die Falcon T 240 und X50+ Econov.

Easydrill P250

Falcon T 240

HR 300 (3 m)

HR 300 (4 m)

HRW 6000.36

Methys HDS

P100

Progress P100

Progress P50

Progress TF

Sonic PPF 300/12

X50+ Econov

Die neuen Geräte sollen mehrere Arbeitsschritte auf dem Feld abdecken und damit das Spektrum an verfügbaren Maschinen für effiziente landwirtschaftliche Abläufe erweitern.

Neben dem neuen Inhalt steht vor allem die technische Überarbeitung im Vordergrund. Die Maschinen im SKY Agriculture Pack verfügen über verbesserte Physik- und Animationssysteme. Räder reagieren sichtbarer auf das Gelände, bewegliche Teile wirken schwerer und realistischer, und Schmutz sammelt sich während der Arbeit an und fällt beim Einklappen wieder ab.

Das Ziel des Updates ist eine noch authentischere Darstellung moderner Landwirtschaftsgeräte im Spiel.