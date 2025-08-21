Landwirtschafts-Simulator 25: Trailer zur Highlands Fishing-Erweiterung

Auf der gamescom können Fans von Landwirtschaft und Aquafarming in die raue Schönheit der Highlands eintauchen: Der Publisher und Entwickler GIANTS Software präsentiert eine spielbare Version der Erweiterung „Highlands Fishing“ für den Landwirtschafts-Simulator 25.

Der begleitende gamescom-Trailer bietet einen Einblick in die herausragenden Features, von atemberaubenden Schauplätzen bis hin zu neuen Spielmechaniken.

Vorschau präsentiert neue Features

„Highlands Fishing“ führt Kinlaig ein, eine neue Karte, die von felsigen Tälern, rauem Gras und Hochlandrindern unter einem weitläufigen, bewölkten Himmel geprägt ist. Diese windgepeitschte, geschichtsträchtige Region verbindet traditionelle Landwirtschaft mit Aquakultur, während die authentische Architektur die Kulisse für neue Aktivitäten bildet, darunter die Zucht, Aufzucht und Ernte von Fischen sowie die Einführung von Zwiebeln als neue Kulturpflanze.

Die Ausrüstungsliste wird um Maschinen von Monosem, Can-Am, Agri-Spread und GT Bunning erweitert, die sowohl die Arbeit zu Lande als auch zu Wasser noch abwechslungsreicher machen.

Spielbare Premiere von Highlands Fishing

Besucher werden den Stand in Halle 6 leicht finden, um den kommenden Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing zu spielen, denn GIANTS Software rollt mit dem John Deere 9RX 830, einem riesigen Traktor mit mehr als 900 PS, auf die gamescom. Das Team vor Ort wird alle Besucher mit Bühnenshows, Werbegeschenken, zahlreichen Spielstationen und anderen Aktivitäten unterhalten.

Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.