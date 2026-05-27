Landwirtschafts-Simulator 25: Update 1.19 bringt neue John Deere Maschinen

GIANTS Software hat ein neues kostenloses Content-Update für Landwirtschafts-Simulator 25 veröffentlicht und damit gleichzeitig Patch 1.19 ausgerollt.

Im Mittelpunkt des Updates stehen drei neue Maschinen des Herstellers John Deere. Neu hinzu kommt die 6M-Serie, eine Reihe vielseitiger mittelgroßer Traktoren, die für den Einsatz im landwirtschaftlichen Alltag konzipiert wurden. Ergänzt wird das Paket durch einen robusten Frontlader sowie einen Hochleistungs-Rundballenpressen-Anbau, die sich nahtlos in die bestehende Fahrzeugflotte integrieren lassen.

Die neuen Geräte sind sowohl mit der 6M-Serie als auch mit weiteren kompatiblen Traktoren im Spiel nutzbar und erweitern die Möglichkeiten im landwirtschaftlichen Betrieb.

Neben den neuen Maschinen bringt Patch 1.19 auch technische Verbesserungen. Dazu gehören Optimierungen bei der allgemeinen Performance, ein verbessertes Textur-Streaming sowie Anpassungen bei der Geländedarstellung. Ziel ist es, die Stabilität und visuelle Qualität des Spiels weiter zu steigern.

Das vollständige Änderungsprotokoll stellt der Entwickler über die offizielle Website farming-simulator.com zur Verfügung.