Landwirtschafts-Simulator 25: Vier Millionen verkaufte Exemplare

Seit dem Start vor einem Jahr hat sich der Landwirtschafts-Simulator 25 weltweit 4 Millionen Mal verkauft. GIANTS Software, der Publisher und Entwickler der weltweit beliebten Spieleserie, hat diesen Verkaufserfolg zusammen mit neuen Inhalten angekündigt, auf die sich virtuelle Landwirte im kommenden zweiten Jahr freuen können.

Jahr 2: Neue Pakete & große Erweiterung

Der Season Pass für Jahr 2 erweitert den Landwirtschaft-Simulator 25 mit zusätzlichen Paketen und einer großen Erweiterung bis 2026.

Während im ersten und zweiten Quartal zwei Packs erscheinen, ist das vierte Quartal für etwas Größeres reserviert: eine weitere große Erweiterung, die auf die kürzlich erschienene Erweiterung „Highlands Fishing“ folgt, die eine von Schottland inspirierte Highlands-Umgebung und Aquakultur sowie über 20 neue Maschinen und Spielmechaniken eingeführt hat.

Weitere Informationen folgen. Eine Bonusmaschine kann sofort abgeholt werden: der JCB WFT – der schnellste Traktor der Welt.

Vier Millionen Bauern und Bäuerinnen auf der ganzen Welt

„Es ist erstaunlich“, sagt Boris Stefan, CSO und Head of Publishing bei GIANTS Software. „Es sind nicht die Verkaufszahlen an sich, sondern das enorme Engagement und das überwältigend positive Feedback, das wir von unserer Community nach dem Abschluss von Jahr 1 erhalten haben“, erklärt er, nachdem er im Büro eine echte Schiffsglocke geläutet hat, um den erfolgreichen Start der neuesten Meereserweiterung zu feiern. „Wir sind dankbar für unsere Fans und vier Millionen Bauern und nehmen diesen Erfolg nicht als selbstverständlich hin“, sagt er.

Mehr kostenlose Inhalte auf dem Weg

Während die Erweiterung, die bisherigen Packs und die kostenlosen Inhaltsupdates die Zahl von über 400 authentischen Maschinen und 150 echten Marken bei weitem überschritten haben, hat GIANTS Software noch mehr für alle geplant.

Neben dem Year 2 Season Pass, mit dem du bis zu 30 % im Vergleich zum separaten Kauf der beiden Packs und einer Erweiterung sparst, ist bereits eine Vielzahl kostenloser Inhalte in Produktion, die bald und auch im Jahr 2026 zu erwarten sind.

Landwirtschafts-Simulator 25ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing Edition enthält das Hauptspiel und die Highlands Fishing-Erweiterung und ist auf ausgewählten Kanälen erhältlich.

GIANTS Software wird auch weiterhin kostenlose Inhaltsupdates und nutzergenerierte Inhalte auf dem offiziellen ModHub veröffentlichen.