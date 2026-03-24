Landwirtschafts-Simulator 25: Vredo Pack bringt neue Maschinen und Wildschweine

GIANTS Software erweitert Landwirtschafts-Simulator 25 mit dem Vredo Pack, das High-Tech-Maschinen, innovative Düngetechniken und neue Herausforderungen wie Wildschweine für virtuelle Landwirte bringt.

Für Fans der virtuellen Landwirtschaft gibt es spannende Neuigkeiten: GIANTS Software hat in Landwirtschafts-Simulator 25 eine neue Partnerschaft mit dem niederländischen Hersteller Vredo angekündigt. Zusammen mit der Rückkehr von Evers Agro erscheint nun das Vredo Pack, das 12 hochmoderne Maschinen umfasst und die virtuelle Landwirtschaft um neue Aufgaben erweitert.

Ein Schwerpunkt liegt auf Overseeding, um Grasland zu erhalten und die Ertragsfähigkeit der Felder zu steigern. Mit Maschinen wie dem Vredo Agri Twin 580, Agri 290 und Agri Air 290 der neuen DZ5-Sämaschinen-Generation können Spieler ihre Wiesen wieder auffrischen und das Feldpotenzial maximieren.

Ein weiteres Highlight ist die Gülle-Injektion, die nicht nur die Erträge wiederherstellt, sondern auch die Qualität der Pflanzen durch verbesserte Bodennährstoffe und Effizienz steigert. Dazu zählen Geräte wie der selbstfahrende Vredo VT7138, Injektoren der Vredo Profi-Serie und die montierte Evers Agro Toric 48-672, mit denen die virtuellen Landwirte ihre Düngestrategien optimieren können.

Neben Maschinen und Technologien sorgt das Update auch für neue Herausforderungen. Das Vredo Pack führt wilde Wildschweine ein, die Felder beschädigen können, ähnlich wie bereits bekannte Naturereignisse wie Hagel oder Tornados. Spieler müssen ihre Felder schützen und Maßnahmen ergreifen, um Ernteverluste zu minimieren – ein zusätzlicher Layer an Verantwortung für virtuelle Bauern.