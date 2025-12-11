Larian Studios: Kein Divinity: Original Sin 3 geplant

Larian Studios hat bestätigt, dass derzeit kein Divinity: Original Sin 3 in Entwicklung ist. Diese Aussage stammt von Michael Douse, dem Publishing Director des Studios, der klarstellt, dass es momentan keine Pläne für einen neuen Teil der beliebten Divinity-Reihe gibt.

Gleichzeitig versichert er, dass Larian seine aktuellen Projekte vorstellen wird, sobald sie bereit dafür sind. Diese Erklärung erfolgte als Reaktion auf Spekulationen rund um eine mögliche Fortsetzung des preisgekrönten Rollenspiels.

Die Gerüchte hatten sich zuletzt verdichtet, nachdem bei den Game Awards eine mysteriöse Statue mit mehreren Armen angeteasert wurde, die Fans weltweit zu wilden Theorien veranlasste.

Während einige Spieler an Diablo 4, The Elder Scrolls VI oder God of War dachten, stellte Bloomberg-Reporter Jason Schreier klar, dass es sich um keine dieser Marken handelt, aber dennoch um eine Ankündigung, die viele Spieler begeistern dürfte.

Kurz darauf tauchten neue Markenregistrierungen auf, darunter Begriffe rund um Divinity sowie ein Symbol, das der Statue ähnelte.

Diese Marken wurden von einer Kanzlei eingetragen, die üblicherweise die Trademark-Prozesse von Larian abwickelt. Das sorgt für zusätzliche Spekulationen, ob das Studio an einem neuen Divinity-Projekt arbeitet, das zwar nicht Original Sin 3 ist, aber möglicherweise im selben Universum angesiedelt sein könnte. Die Serie begann einst mit Divine Divinity, und ein neuer Ableger innerhalb dieses Fantasy-Settings wäre für viele Fans eine realistische Option.

Trotz der eindeutigen Aussage, dass Divinity: Original Sin 3 nicht geplant ist, bleibt die Spannung in der RPG-Community bestehen, da die neuen Marken und die rätselhafte Game-Awards-Statue darauf hindeuten, dass Larian Studios an etwas Neuem im Divinity-Kosmos arbeitet.