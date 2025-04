Larian Studios: Baldur’s Gate 3-Studio arbeitet an ambitioniertem neuen RPG

Larian Studios, bekannt durch den Erfolg von Baldur’s Gate 3, steckt derzeit „tief in den Schützengräben“ der Entwicklung eines neuen, äußerst ambitionierten RPGs.

In einem Interview erklärte CEO Swen Vincke, dass das Studio mit diesem Projekt vor einer riesigen Herausforderung stehe, insbesondere da sie parallel an zwei großen Titeln arbeiten.

„Sich für [zwei Projekte] zu organisieren, ist auch nicht die einfachste Sache der Welt“, erklärt er. „Wir machen sehr komplizierte Spiele mit vielen Permutationen, mit vielen Handlungsmöglichkeiten für die Spieler. Es ist also schwer vorherzusagen, wann diese Spiele fertig sein werden, und dann ist es noch schwieriger, zwei Spiele um diese Zeit herum zu organisieren. Wir halten uns also wirklich auf Trab.“

„Wir sind in einer Position, in der wir mehrere RPGs nebeneinander entwickeln können, so dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass die Leute untätig bleiben – das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir im Moment mehrere Projekte machen“, sagte er.