Larian Studios: Studio rudert zurück: KI‑Pläne für Divinity sorgen für Wirbel

Larian Studios stoppt den Einsatz generativer KI für Divinity – und erklärt dennoch, warum die Technologie dem nächsten großen RPG helfen könnte.

In den vergangenen Tagen sorgte ein internes Update bei Larian Studios für Diskussionen, nachdem Hinweise auf den Einsatz generativer KI bei Konzeptgrafiken und frühen Textentwürfen für das nächste Divinity‑Projekt aufgetaucht waren.

Das Studio reagierte prompt und stellte klar, dass diese Pläne in dieser Form nicht weiterverfolgt werden. Gleichzeitig betonte das Team, dass KI‑Tools in bestimmten Bereichen durchaus sinnvoll sein können, solange sie verantwortungsvoll eingesetzt werden.

Larian erklärte, dass weder das kreative Fundament noch die erzählerische Identität der Reihe durch automatisierte Systeme entstehen sollen. Stattdessen gehe es darum, einzelne Arbeitsprozesse zu unterstützen, ohne die Handschrift der Entwickler zu verwässern. Die Aussage, dass generative KI helfen kann, bezieht sich laut Studio auf technische oder organisatorische Aufgaben, die nicht direkt in den kreativen Kern des Spiels eingreifen.

Trotz der klaren Rücknahme bleibt die Tür für zukünftige Experimente offen. Larian sieht Potenzial darin, dass KI‑gestützte Werkzeuge langfristig zu einem höherwertigen Spielerlebnis beitragen könnten, sofern sie präzise gesteuert und nicht als Ersatz für menschliche Kreativität genutzt werden.

Für das neue Divinity‑Projekt bedeutet das: Die Vision bleibt vollständig in den Händen des Teams, während unterstützende Technologien nur dort eingesetzt werden, wo sie den Entwicklungsfluss verbessern, ohne den Stil oder die Atmosphäre der Serie zu beeinflussen.