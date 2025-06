LAST FLAG: Kompetitiver Shooter enthüllt

Autor:, in / LAST FLAG

Kompetitiver Shooter LAST FLAG stiehlt beim Summer Game Fest 2025 mit einem beeindruckenden Ankündigungstrailer die Show

Heute Nacht beim Summer Game Fest in Los Angeles hat das US-Indie-Studio Night Street Games seinen mit Spannung erwarteten kompetitiven Shooter LAST FLAG mit einem farbenfrohen Reveal-Trailer enthüllt.

Night Street Games, mitbegründet von den Reynolds-Brüdern der Band Imagine Dragons, lädt ab sofort Spieler dazu ein, sich unter LastFlag.com für die kommende Beta von LAST FLAG anzumelden.

Zwei Teams. Zwei versteckte Flaggen. Eine Chance auf Unsterblichkeit.

Wir schreiben die 1970er. Die Disco glitzert, die Menge tobt und der meistgesehene TV-Wettkampf der Welt steht kurz vor dem Start. Last Flag ist ein schneller, chaotischer 5v5-Team-Shooter, in dem Spieler in eine Retro-Outdoor-Arena eintauchen, um ihre eigene Flagge zu verstecken – und gleichzeitig die des gegnerischen Teams aufzuspüren.

Dabei werden Radartürme erobert und jede Ecke der Arena durchkämmt. Die Matches dauern maximal 20 Minuten und sind randvoll mit Action, Comebacks in letzter Sekunde und spielentscheidenden Momenten – stets unter den wachsamen Augen des geheimnisvollen Show-Moderators Victor Fex.

„In der dritten Klasse lautete meine Antwort auf die Frage ‚Was willst du mal werden, wenn du groß bist?‘ ganz eindeutig: ‚Ein Videospielstudio leiten.‘ Ziemlich konkret, aber ich glaube, ich meinte es wirklich so“, sagte Mac Reynolds, CEO und Mitgründer von Night Street Games. „Dan und ich sind damit aufgewachsen, nachts mit Taschenlampen, Freunden und jeder Menge Adrenalin im Wald ‚Capture the Flag‘ zu spielen. Last Flag ist unser Versuch, die Reinheit und Magie dieses Versteckspiels zu ehren – zum Leben erweckt vom unglaublichen Entwicklungsteam, mit dem wir das Glück haben, zusammenzuarbeiten.“

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Der kompetitive Shooter erscheint 2026 für Windows-PC über Steam und den Epic Games Store. Konsolen-Versionen sind bereits in Planung.