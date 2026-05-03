LAST FLAG: Überraschend gestoppt – Shooter nach zwei Wochen schon am Ende?

Das Entwicklerstudio Knight Street Games hat die aktive Entwicklung von Last Flag nur zwei Wochen nach dem Start eingestellt, nachdem der Hero-Shooter nicht genügend Spieler erreichen konnte.

Der Titel wurde als vollständiges Premium-Paket ohne Battle Passes oder zusätzliche Monetarisierung veröffentlicht, konnte sich am Markt jedoch nicht ausreichend durchsetzen, was nun zum Stopp der aktiven Weiterentwicklung führte.

Trotz des Entwicklungsstopps soll das Spiel nicht verschwinden. Laut Studio sind weiterhin Updates geplant, die bereits angekündigte Inhalte nachreichen sollen. Dazu zählen unter anderem ein zehnter Charakter, eine neue Map sowie ein zusätzlicher Spielmodus.

Ergänzt werden sollen außerdem kosmetische Inhalte, Leaderboards und weitere Features. Auch Custom-Lobbies mit frei anpassbaren Regeln sollen künftig über Steam integriert werden, wodurch zumindest Teile der geplanten Multiplayer-Struktur erhalten bleiben.

Ob und in welchem Umfang darüber hinaus noch weitere Inhalte folgen, ist derzeit offen.