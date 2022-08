Last Oasis: Overhaul Update veröffentlicht

Autor:, in / Last Oasis

Zum Survival MMO Last Oasis wurde ein Overhaul Update veröffentlicht. Es bietet ein komplett überarbeitetes Fortschrittssystem und vieles mehr.

Es ist an der Zeit, in den rauen Wüsten von Last Oasis wiederzuerwachen! Das große „LOverhaul“-Update bietet den Spielern ein deutlich verbessertes und lohnendes Erlebnis mit einem komplett überarbeiteten Fortschrittssystem und Gameplay-Stil.

Errichtet ein dauerhaftes Zuhause in neuen PvE-orientierten Wüstenabschnitten, entweder allein oder mit Freunden.