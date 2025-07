Last Sentinel: Finale Episode feiert das Entwicklerteam

Autor:, in / Last Sentinel

Vision, Technik, Leidenschaft – Lightspeed L.A. gewährt tiefen Einblick in die Entstehung von LAST SENTINEL.

Mit der vierten und letzten Folge von Behind the Code: LAST SENTINEL endet die exklusive Making-of-Reihe, in der das Entwicklerstudio Lightspeed L.A. Einblicke in die Entstehung seines ambitionierten Sci-Fi-Spiels gewährt.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Team hinter dem Spiel – die kreativen Köpfe, Techniker und Designer, die LAST SENTINEL möglich gemacht haben.

In der Episode reflektieren die Entwickler über die Mission und Vision des Studios. Sie sprechen über die einzigartige Teamdynamik, die Mischung aus technischer Exzellenz, künstlerischem Anspruch und jahrzehntelanger Branchenerfahrung, die das Projekt geprägt hat. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch der Studio-Kultur, die auf Kreativität, gegenseitigem Respekt und dem Drang basiert, das Mögliche immer wieder neu zu definieren.