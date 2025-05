Last Sentinel: Neue Ära des Game-Designs beginnt

Autor:, in / Last Sentinel

Hinter den Kulissen von Last Sentinel. Die Doku-Reihe „Behind the Code“ zeigt, wie aus kühnen Visionen ein AAA-Titel und ein ganzes Studio entstanden sind.

Ihr wollt wissen, wie große Spiele entstehen? Dann begleitet das Team von Last Sentinel auf einer Reise hinter die Kulissen, die euch nicht nur das Spiel, sondern auch den Geist seiner Schöpfer näherbringt.

Mit Behind the Code: Last Sentinel startet eine vierteilige Dokumentationsreihe, die euch Schritt für Schritt zeigt, wie aus einer Idee ein völlig neues Studio, eine originelle Spielwelt und ein ehrgeiziger AAA-Titel wurde.

In der ersten Folge erlebt ihr, wie immersive Welten und tiefgründige Geschichten entstehen. Ihr erfahrt, wie sich das Team mit Hingabe und technischem Feinsinn daran gemacht hat, eine Welt zu gestalten, die nicht nur grafisch, sondern auch atmosphärisch beeindruckt. Dabei stehen nicht nur das Design, sondern auch das erzählerische Fundament und das kreative Herzstück von LAST SENTINEL im Mittelpunkt.

Die zweite Folge taucht tiefer ein und beleuchtet die mutigen Entscheidungen, die das Projekt geprägt haben. Von der Gründung eines komplett neuen Studios bis zur Entwicklung eines eigenen IPs haben die Entwickler bewusst Risiken in Kauf genommen, um etwas wirklich Eigenständiges zu schaffen. Ihr erlebt hautnah, mit welcher Überzeugung und welchem kreativen Mut dieses ambitionierte Projekt getragen wurde – trotz aller Herausforderungen.