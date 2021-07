Last Stop: Brandneue Eindrücke zum Xbox Game Pass-Spiel

Autor:, in / Last Stop

In Last Stop, einem neuen Third-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das im London der Gegenwart spielt, übernehmt ihr die Rolle von drei verschiedenen Charakteren, deren Welten inmitten einer übernatürlichen Krise aufeinanderprallen.

Stranger Danger, Paper Dolls und Domestic Affairs sind Ausschnitte aus den drei Geschichten, die ihr in Last Stop erleben werdet, das am 22. Juli 2021 für Nintendo Switch, Xbox, PlayStation und PC erscheint. Darüber hinaus wird das Spiel vom ersten Tag an im Xbox Game Pass-Abonnement angeboten.