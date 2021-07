Autor:, in / Last Stop

In einem neuen Video zu Last Stop könnt ihr euch die ersten 24 Minuten des Third-Person-Adventures ansehen.

Last Stop spielt im London der Gegenwart und erzählt drei übernatürliche miteinander verbundene Geschichten von drei spielbaren Hauptfiguren. Erschienen ist das Spiel am 22. Juli 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Zudem ist der Titel im Xbox Game Pass enthalten.