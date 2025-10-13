Last Time I Saw You: Dauerhafte Preissenkung zum Jahrestag

Der erste Jahrestag von Last Time I Saw You wird mit einem Accolades-Trailer und einer Preissenkung gefeiert.

Chorus Worldwide und Maboroshi Artworks feiern den ersten Jahrestag von Last Time I Saw You, dem herzergreifenden, handgezeichneten Abenteuer.

Um diesen Meilenstein zu feiern, wurde der Preis des Spiels auf allen Plattformen dauerhaft gesenkt, sodass Spieler für 8,49 Euro auf Xbox nun noch einfacher Ayumis Geschichte über Liebe, Familie und Akzeptanz erleben können.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2024 hat Last Time I Saw You eine hervorragende Bewertung von 97 % „Sehr positiv“ auf Steam erreicht, wobei die Spieler die emotionale Erzählweise, die wunderschöne traditionelle Animation und die authentische japanische Kulisse der 1980er Jahre loben.

Zusammen mit der Ankündigung hat Chorus einen Accolade-Trailer veröffentlicht, der das einjährige Jubiläum des Spiels feiert und dessen kritische Anerkennung und emotionale Wirkung hervorhebt.