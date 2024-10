Last Time I Saw You: Handgezeichnetes Abenteuer jetzt spielbar

Autor:, in / Last Time I Saw You

Ein Ghibli-artiges Abenteuer im ländlichen Japan der 80er Jahre steht Spielern mit Last Time I Saw You bevor.

Last Time I Saw You, das preisgekrönte, handgezeichnete Abenteuer von Debütentwickler Maboroshi Artworks und Publisher Chorus Worldwide (Coffee Talk, A Space for the Unbound, Read Only Memories: NEURODIVER) erscheint heute.

Das Spiel erscheint für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox One/Series X|S und Nintendo Switch und entführt die Spieler in ein Ghibli-artiges Abenteuer im ländlichen Japan der 80er Jahre.

Der 12-jährige Ayumi wird in seinen Träumen von einem Mädchen heimgesucht. Jedes Mal, wenn er sie fast erreicht hat, wacht er auf und fragt sich, wer sie ist.

In seinem kleinen Haus, in dem er mit seinen Eltern lebt, macht er das, was Kinder so machen: Er geht zur Schule, hängt mit seinen Freunden ab und spielt Videospiele. Bis eines Tages ein schrecklicher Taifun die Schule trifft und Ayumis Leben für immer verändert.

Ayumi begibt sich auf eine Reise in die verbotenen Wälder, wo er übernatürliche Kreaturen, uralte Märchen und… das Mädchen aus seinen Träumen entdeckt.

Entwickler Maboroshi Artworks wird von Juan Fandiño geleitet, dem Art Director von Yume Nikki: Dream Diary. Last Time I Saw You ist ihr erstes Spiel und hat bereits Preise gewonnen, darunter den Visual Excellence Award beim BitSummit und die Official Selections beim Day of the Devs und der LudoNarraCon.

Über Last Time I Saw You

Ein Coming-of-Age-Abenteuer über die erste Liebe, Familienprobleme und alte Flüche. Folgt der Geschichte von Ayumi auf der Suche nach dem Mädchen, das ihn in seinen Träumen heimsucht. Warum ruft der dunkle Wald nach ihm? Welche Geister und Kreaturen gibt es dort? Wie kann er den Fluch brechen, der seine Stadt befallen hat?

Familienbande & uralte Flüche: Last Time I Saw You ist ein erzählerisches Abenteuer über das Erwachsenwerden, über Liebe und Akzeptanz. Eine erbauliche Geschichte mit vielschichtigen Charakteren, die in einer lebendigen Vision des Japans der späten 80er Jahre spielt.

Magischer Realismus im Japan der 80er Jahre: Begegnet einem eklektischen Ensemble von Charakteren, die von der japanischen Mythologie inspiriert sind, und verliert euch in einem wunderschön handgezeichneten und traditionell animierten Abenteuer.

Freundschaft und erste Liebschaften: In einem Abenteuer voller Liebe, Freundschaft und all den Prüfungen des Erwachsenwerdens trefft ihr eine betörende Gruppe faszinierender Charaktere: von Schulfreunden und tratschenden Stadtbewohnern bis hin zu Samurai-Krähen und kleptomanischen Kappas – und natürlich dem Mädchen eurer Träume.

Ein fesselndes Abenteuer: Last Time I Saw You ist ein gemütliches und entspannendes 2D-Erkundungsspiel. Leichte Action, Umgebungsrätsel, Nebenquests und Sammelobjekte unterstützen den herzerwärmenden erzählerischen Kern, der vor Nostalgie und Zuneigung zu einer längst vergangenen Zeit nur so trieft.