Lawn Mowing Simulator 2: Entspannte Rasenmäher-Action erhält eine Fortsetzung

Lawn Mowing Simulator 2 offiziell angekündigt – Release 2026 geplant!

Skyhook Games hat bestätigt, dass sich Lawn Mowing Simulator 2 offiziell in Entwicklung befindet. Der Nachfolger des Indie-Hits von 2021, der unter anderem auf Xbox Game Pass und PlayStation Plus erschienen ist, soll 2026 veröffentlicht werden.

Die Ankündigung folgt auf ein frisches DLC-Paket und ein großes QoL-Update für den ersten Teil, das zahlreiche Community-Wünsche umgesetzt hat. Laut Entwickler wird genau dieses Feedback die Grundlage für den neuen Titel bilden.

„Wir wollten schon lange auf den Fundamenten des Originals aufbauen und alles verbessern, was wir können“, erklärt David Harper, Managing Director bei Skyhook Games. „Unsere Community war immer sehr engagiert, und wir freuen uns darauf, den nächsten Schritt gemeinsam mit ihr zu gehen.“

Skyhook Games finanziert den Titel vollständig selbst – ein mutiger Schritt in einer angespannten Branche. Zusätzlich soll eine Kickstarter-Kampagne in den kommenden Wochen starten, um zusätzliche Features und Polishing zu ermöglichen. Unterstützer können sogar die Chance erhalten, im Spiel selbst verewigt zu werden.

  1. Ash2X 294080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.09.2025 - 12:20 Uhr

    Ich habe mit dem Vorgänger mehr Zeit verbracht als ich jeh öffentlich zugeben würde 😅

    • Eisbaer2405 36870 XP Bobby Car Raser | 10.09.2025 - 12:31 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Rasenmähen ist ein ernstzunehmendes Geschäft, deshalb sind die Simulatoren auch so realistisch und deshalb habe ich hohe Erwartungen an den neuen Teil; Teil 1 war schon Top, kann man eigentlich nicht sonderlich viel falsch machen, außer die Mähermarken durcheinanderbringen, die Mähgeschwindigkeit nicht richtig anpassen usw. mhm das wird hoffentlich nicht passieren.

