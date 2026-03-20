Lawn Mowing Simulator 2: Kickstarter startet – Switch 2 und Bonusinhalte winken

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Lawn Mowing Simulator 2: Kickstarter-Kampagne startet – Stretch Goals für Switch 2 und Bonusinhalte.

Für alle Fans gepflegter Rasenflächen geht es ab heute auf Kickstarter richtig los: Skyhook Games hat die Kampagne für Lawn Mowing Simulator 2 gestartet.

Mit einem Ziel von £15.000 und zusätzlichen Stretch Goals, darunter Bonusinhalte im Spiel, neue Standorte und die mögliche Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2, dürfen Unterstützer direkt Einfluss auf die Zukunft des Spiels nehmen. Die Kampagne läuft bis zum 23. April 2026.

Backer können je nach Unterstützungsstufe digitale Keys für ihre Plattform sichern, exklusive In-Game-Gegenstände erhalten und sogar ihren Namen in die Credits eintragen lassen. Im ultimativen Stretch Goal darf der Top-Backer sogar den Ort bestimmen, in dem das Spiel stattfindet. Geplant ist ein Release auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S später in diesem Jahr.

Lawn Mowing Simulator 2 baut das Konzept des Originals komplett neu auf. Neue Features wie eine realistischere Gras-Technologie sorgen dafür, dass Mähen und Trimmen deutlich natürlicher und befriedigender wirken. Zusätzlich gibt es erstmals einen Leaf Blower, mit dem Spieler Laub auf den USA-Rasenflächen beseitigen können.

Skyhook Games hat über das vergangene Jahr das Feedback der Community gesammelt und mit einem Qualitätsupdate sowie dem Heritage Park DLC bereits für Verbesserungen gesorgt. Mit der Kickstarter-Kampagne sollen die Fans nun aktiv in die Entwicklung eingebunden werden und selbst entscheiden, welche Inhalte und Funktionen im fertigen Spiel enthalten sein sollen.

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13 Kommentare Added

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  1. Aeternitatis 52585 XP Nachwuchsadmin 6+ | 20.03.2026 - 11:34 Uhr

    Keine Ahnung, habe schon im Sommer nicht viel Lust aufs mähen, warum sollte ich dass noch auf der Konsole machen. 😅

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  2. Kreator78 67185 XP Romper Domper Stomper | 20.03.2026 - 11:54 Uhr

    Nichts was es nicht gibt. Ich muss es sowieso im real life machen. Von daher bin ich raus🤣

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  4. EdgarAllanFloh 118180 XP Scorpio King Rang 4 | 20.03.2026 - 12:17 Uhr

    Immerhin gehen da keine Igel drauf wie beim Mähroboter. Bei Bully fand ich Rasenmähen aber ganz spaßig.

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  6. AnCaptain4u 256755 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.03.2026 - 12:24 Uhr

    Teil 1 fand ich eg ganz spaßig.
    Hab früher als kleiner Bub immer bei Oma und Opa mein Taschengeld mit Rasenmähen aufgebessert.
    Irgendwo musste ja das Geld für die erste Xbox her 😁

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  7. GERxJOHNNY 68810 XP Romper Domper Stomper | 20.03.2026 - 12:50 Uhr

    Für Kleinkinder vielleicht interessant die unbedingt Rasen mähen wollen

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  8. LordofZinder007 20010 XP Nasenbohrer Level 1 | 20.03.2026 - 13:42 Uhr

    Ich kann ja Rasenmähnen in echt schon nicht leiden, dann noch als Game zocken. Ne nein Danke.

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