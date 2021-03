Lawn Mowing Simulator: Freie Plätze auf Xbox Series X/S für Xbox Insider

Wenn Rasenmähen euer Ding ist, dann ist der Lawn Mowing Simulator vielleicht genau euer Spiel.

Es gibt noch freie Plätze auf der Xbox Series X/S für Xbox Insider, die sich in der Game Preview eintragen wollen. Der Playtest startet am 2. April. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, ladet euch die Xbox Insider Hub App herunter und sichert euch euren Slot.

Spots are still available for #XboxInsiders on Xbox Series X|S for the Lawn Mowing Simulator preview! The playtest starts April 2nd (timing to be confirmed). Join early sign-up now in the Xbox Insider Hub! #LawnMowingSim https://t.co/JeHU442Bqn

