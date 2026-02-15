Layers of Fear 3: Bloober kündigt dritten Teil offiziell an

Zum 10‑jährigen Jubiläum der Reihe hat Bloober Team offiziell Layers of Fear 3 angekündigt.

Der Entwickler spricht von einem Moment, der das Studio vor einem Jahrzehnt geprägt habe – und genau dieses Jubiläum nutzt man nun für eine besondere Präsentation.

In der Ankündigung heißt es: „Genau zehn Jahre ist es her, dass der Moment uns als Horror‑Studio definiert hat. Um das zu feiern, bringen wir euch dieses spezielle Showcase!“

Details zum Spiel selbst stehen noch aus, doch die Bestätigung eines dritten Teils sorgt bereits für große Erwartungen. Die Reihe gilt als einer der modernen Wegbereiter des psychologischen Horrors – und Fans hoffen nun auf eine Rückkehr zu intensiver Atmosphäre, surrealem Storytelling und audiovisueller Beklemmung.