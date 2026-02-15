Layers of Fear 3: Bloober kündigt dritten Teil offiziell an

Zum 10‑jährigen Jubiläum der Reihe hat Bloober Team offiziell Layers of Fear 3 angekündigt.
Der Entwickler spricht von einem Moment, der das Studio vor einem Jahrzehnt geprägt habe – und genau dieses Jubiläum nutzt man nun für eine besondere Präsentation.
In der Ankündigung heißt es: „Genau zehn Jahre ist es her, dass der Moment uns als Horror‑Studio definiert hat. Um das zu feiern, bringen wir euch dieses spezielle Showcase!“
Details zum Spiel selbst stehen noch aus, doch die Bestätigung eines dritten Teils sorgt bereits für große Erwartungen. Die Reihe gilt als einer der modernen Wegbereiter des psychologischen Horrors – und Fans hoffen nun auf eine Rückkehr zu intensiver Atmosphäre, surrealem Storytelling und audiovisueller Beklemmung.
Kann ich noch nichts mit anfangen, da ich die anderen Teile nicht gespielt habe, bin aber nicht unbedingt ein Fan von Psychohorror.
Ich habe bisher nur den allerersten gespielt, den es mal bei den GwG gab. Hat mir ganz gut gefallen. Wenn ich irgendwann doch nochmal Horror-Games eine Chance gebe, würde ich die Reihe wohl weiter oben ansiedeln.
Den Teil hab ik damals och im Rahmen des gwg getestet 😅 ganz vergessen, vielleicht fang ik nochmal damit an ✌🏻
Sagt mir überhaupt nichts 🤔 na dann heißt es erstmal abwarten 😊
Ach komm Bloober, Layers of Fear 3? Echt jetzt? Ihr habt euch über die Reihe bereits längst emanzipiert und könnt mehr als das, siehe Silent Hill 2 Remake oder Cronos. Auch wenn es eine sehr persönliche Entscheidung ist, hätte ich mir mehr erwartet. Psychologische Walking-Sim gibt es zuhauf.