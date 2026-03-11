Layers of Fear 3: Neuer Teil wird nicht intern entwickelt

Der dritte Teil der Layers of Fear-Reihe wird nicht intern bei Bloober Team entwickelt.

Bloober Team steht ein kommunikationsstarkes Jahr 2026 bevor. Die Teams werden gleich mehrere laufende Projekte enthüllen.

In einem Investoren‑Update wurde bestätigt, dass das neue Layers of Fear nicht intern entwickelt wird. Stattdessen konzentrieren sich die beiden Produktionsteams auf zwei große Horrorprojekte, die im Laufe des Jahres auf mehreren wichtigen Branchen‑Events vorgestellt werden sollen.

Layers of Fear 3, das erst im Februar angekündigt wurde, entsteht bei einem Partnerstudio. Bloober liefert kreative Unterstützung, übernimmt aber nicht die Hauptentwicklung.

CEO Piotr Babieno betont zudem, dass alle aktuellen Projekte – bis auf eines – vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden, was die Investitionen der vergangenen Jahre widerspiegelt.

Project H, das als das ambitionierteste Projekt des Studios beschrieben wird, befindet sich hingegen in der Vorproduktikon.