Layers of Fear 3: Neuer Teil wird nicht intern entwickelt

Bloober Team steht ein kommunikationsstarkes Jahr 2026 bevor. Die Teams werden gleich mehrere laufende Projekte enthüllen.
In einem Investoren‑Update wurde bestätigt, dass das neue Layers of Fear nicht intern entwickelt wird. Stattdessen konzentrieren sich die beiden Produktionsteams auf zwei große Horrorprojekte, die im Laufe des Jahres auf mehreren wichtigen Branchen‑Events vorgestellt werden sollen.
Layers of Fear 3, das erst im Februar angekündigt wurde, entsteht bei einem Partnerstudio. Bloober liefert kreative Unterstützung, übernimmt aber nicht die Hauptentwicklung.
CEO Piotr Babieno betont zudem, dass alle aktuellen Projekte – bis auf eines – vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden, was die Investitionen der vergangenen Jahre widerspiegelt.
Project H, das als das ambitionierteste Projekt des Studios beschrieben wird, befindet sich hingegen in der Vorproduktikon.
Bin echt gespannt auf die beiden Titel.
Ich bin mir gerade gar nicht sicher ob ich Teil 2 gespielt habe.
Teil 1 fand ich aber gut.
Gespannt Teil 1 fand ich super zum 2. Bin ich noch nicht gekommen
Teil 1 ist vom Gruselfaktor und der Kreativität bei der Inszenierung wirklich ein herausragendes Spiel. Klar, ist kein AAA-Titel, aber er hat AAA-Optik und Mechaniken bzw. eben die Präsentation, die einem für immer im Gedächtnis bleiben.
Ich meine damit, dass sich die Spielwelt ständig verändert, wenn man nicht hinsieht… das haben sie einfach grandios inszeniert. Das Spiel habe ich mehrfach durchgespielt.
Dass sie nun outsourcen finde ich… hm… geht so :-/
Sagt mir wieder überhaupt nichts 🤔😅