Layers of Fears: 11 Minuten nervenaufreibendes Gameplay

Begebt euch in einem nervenaufreibenden Walkthrough-Video zu Layers of Fears durch einen alten Leuchtturm.

Bloober Team gewährt Spielern einen exklusiven Blick in das Gameplay des Originalspiels Layers of Fear, das mit Layers of Fears zu einem neuen Spielerlebnis verbunden wird.

Spieler folgen im Video zwar dem Painter, schließen sich im Horrorspiel aber dem Writer an, einem erst kürzlich vorgestellten Charakter. Dadurch wird ein neuer Blick auf das Spiel geworfen.

„In der Rolle des Schreibers betretet ihr den einsamen und schaurigen Leuchtturm – einen neu eingeführten Schauplatz – und deckt eine unerzählte Geschichte auf, die alle Charaktere und Ereignisse der Layers-Reihe miteinander verbindet. Enthüllt Geheimnisse, löst Rätsel und stellt euch den Bedrohungen des alten Herrenhauses, die nur mit einer Laterne gelöst werden können – ein neues und unverzichtbares Werkzeug, um den Albträumen im Spiel zu begegnen!“

Layers of Fears erscheint im Juni 2023 für Xbox Series X|S und wird mit der Unreal Engine 5 und Effekten wie Lumen, Raytracing, HDR, volumetrischer Beleuchtung und Niagara angefeuert.