Horrorfans können sich freuen! Im Vorfeld der weltweiten Veröffentlichung von Layers of Fears (2023) im kommenden Juni freuen sich Bloober Team und Anshar Studios, neues Gameplay-Material zu veröffentlichen, das die Leistung des Spiels auf der Unreal Engine 5 zeigt, einschließlich brandneuer Mechaniken und beeindruckender visueller Verbesserungen.

Layers of Fears (2023) wird einer der ersten Titel sein, die jemals auf der Unreal Engine 5 veröffentlicht wurden. Das Spiel wurde von Grund auf so entwickelt, dass es die Leistungsfähigkeit der Engine voll ausschöpft und ein ganzheitliches, immersives Horror-Erlebnis mit unvergleichlichen technischen Spezifikationen bietet.

Seht euch hier die neue Gameplay-Demonstration an:

Layers of Fear (2023) unterstützt Ray Tracing, HDR und 4K-Auflösung, was die visuelle Genauigkeit, den Realismus, die Qualität der Reflexionen im Spiel und die allgemeine grafische Wiedergabetreue verbessert. Darüber hinaus nutzt das Spiel Lumen Global Illumination, um eine hervorragende dynamische Beleuchtung zu erreichen, Niagara Visual Effects, um Partikeleffekte in Echtzeit zu erzeugen, und Action System Controls, um den Entwicklungsprozess und die Optimierung aller Gameplay-Mechaniken zu verbessern.

In einem begleitenden Statement sagte Tomasz Bilnicki, Lead Programmer der Anshar Studios: „Die Entwicklung von Spielen mit der Unreal Engine 5 ist eine großartige Chance für das gesamte Team, da es bedeutet, dass unser Spielentwicklungsprozess in der Qualität in die Höhe schießen kann. Sie hat eine unglaubliche Kraft, wenn es um die Implementierung von dynamischer Beleuchtung, Schatten und potenziell wunderschönen Welten geht, die die Spieler erkunden können.“ Er fügte hinzu: „Wir hoffen, dass wir – dank der Engine – den Spielern ein einzigartiges, immersives, visuell atemberaubendes und atmosphärisches Erlebnis in grafischer Treue bieten können.“

Layers of Fear (2023) präsentiert eine einheitliche Vision des neu interpretierten Horrors und wird das ultimative Erlebnis sowohl für zurückkehrende Fans als auch für Neueinsteiger in die Franchise sein.

Das Spiel enthält das ursprüngliche Layers of Fear, Layers of Fear 2 sowie alle DLCs (einschließlich eines neuen Kapitels mit dem Titel „The Final Note“, das eine alternative Perspektive auf die Handlung des ersten Spiels bietet) und führt außerdem die noch nie erzählte Geschichte von The Writer ein, eine erschütternde Geschichte, die alle Teile der Serie miteinander verbindet.

Layers of Fears (2023) wird im Juni 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S-Konsolen erscheinen.