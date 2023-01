Layers of Fears: Horrorspiel enthält nicht erzählte Handlungen aus den Vorgängern

Autor:, in / Layers of Fears

Im kommenden Horrorspiel Layers of Fears werden einige nicht erzählte Handlungen aus Layers of Fear 1 und 2 enthalten sein.

Die Horror-Experten von Bloober Team haben neben dem zeitlich exklusiv für PlayStation 5 erscheinenden Silent Hill 2 Remake mit Layers of Fears noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer.

Der dritte Teil der Layers of Fear-Reihe wird nicht als klassischer Nachfolger fungieren. Vielmehr verfolgt der Titel ein völlig neues Konzept, in welchem Elemente aus den Vorgängern in einer, die ganze Layers-Geschichte übergreifenden, Storyline zusammengefügt werden, wie Chief Marketing Officer Anna Jasinska erklärt:

„Nein, das ist nicht Layers of Fear 3. Wir haben uns einen brandneuen Namen ausgedacht. Die leichten Nuancen in der Schreibweise sind ein subtiler Hinweis darauf, dass wir etwas Neues im Sinn haben.“ „Layers of Fears ist ein völlig neues Videospielkonzept. Es vereint die besten Elemente von Layers of Fear 1 und Layers of Fear 2 mit neuen Gameplay-Mechaniken und einer völlig neuen, noch nie dagewesenen Storyline. Wir haben die besten Elemente zusammengefügt und eine ultimative, übergreifende Geschichte für die gesamte Layers-Reihe geschaffen. So etwas hat es in der Spieleindustrie noch nie gegeben, und wir nennen es ‚Reimagination‘.“ „Es erwartet uns eine neue Story und ein aufgepepptes Gameplay – langjährige Fans werden Letzteres erfrischend finden. Die verbindende Erzählung zwischen Layers of Fear 1 und Layers of Fear 2 wird von Spielern, die mit den beiden Spielen vertraut sind, wahrgenommen werden, wenn sie sehen, wie scheinbar nicht zusammenhängende Geschichten miteinander verwoben werden.“ „Die neuen Kapitel im Spiel werden zeigen, wie die oben genannten Titel zu einem vollständigen Magnum Opus verschmelzen. Neue Fans werden all die besten Dinge erleben, die die Layers-Reihe ausmachen, ohne sich in der Handlung verloren zu fühlen.“

Head of Production Kacper Michalski erklärt die Entscheidung gegen ein traditionelles Sequel und für das Konzept der „Reimagination“ mit den mittlerweile besseren Möglichkeiten des Studios sowie dem hohen Potenzial der noch nicht erzählten Geschichten aus Teil ein und zwei:

„Wir wollten die Geschichte neu erzählen und dabei die neuesten Technologien einsetzen. Jetzt sind wir ein ziemlich reifes Studio und können uns das leisten.“ „Wir sind uns bewusst, dass die ersten beiden Teile noch nicht erzählte Handlungen enthielten, daher wollen wir diese im kommenden Spiel abdecken. Wenn das Gameplay mehr Abwechslung hätte gebrauchen können, werden wir das jetzt umsetzen. Layers of Fears ist eine komplette Welt, die zwei scheinbar nicht zusammenhängende Geschichten verbindet.“

Layers of Fears soll Anfang dieses Jahres für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.