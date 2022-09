Layers of Fears: Japanischer Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Layers of Fears

Der Layers of Fears Trailer mit dem Namen „The Final Note“ wurde in Japanisch für die Tokyo Game Show lokalisiert. Schaut euch den Trailer hier an.

Bloober Team hat etwas Besonderes für die japanischen Fans der Layers of Fear-Reihe auf Lager! Ihr kürzlich veröffentlichter Trailer zu „The Final Note“, einem der neuen Story-Kapitel in Layers of Fears, ist jetzt auch auf Japanisch verfügbar! Die furchterregende Erzählung in japanischer Sprache ist einfach anders. Seht euch den japanischen Trailer unten an.

Bloober wird auf der Tokyo Game Show auf der Ausstellungsfläche vertreten sein. Es ist davon auszugehen, dass dann weitere Details bekannt gegeben werden.

Hier noch einmal die Hauptmerkmale von Layers of Fears (mit einem s am Ende):

Horror Reimagined – Eine Chronik der Layers of Fear-Franchise (LoF, LoF2), erweitert um die verbesserte Technologie der Unreal Engine 5. Diese Version bietet ein noch intensiveres Horrorerlebnis mit Ray Tracing, HDR, 4K-Auflösung und dem Lumen-System.

– Eine Chronik der Layers of Fear-Franchise (LoF, LoF2), erweitert um die verbesserte Technologie der Unreal Engine 5. Diese Version bietet ein noch intensiveres Horrorerlebnis mit Ray Tracing, HDR, 4K-Auflösung und dem Lumen-System. Storygesteuerte Erkundung – Erforscht die Umgebung, um die schaurigen Geschichten des Malers und des Schauspielers aufzudecken und entdeckt neue, erweiterte Handlungsstränge, die tiefer in die Angst eindringen.

– Erforscht die Umgebung, um die schaurigen Geschichten des Malers und des Schauspielers aufzudecken und entdeckt neue, erweiterte Handlungsstränge, die tiefer in die Angst eindringen. Psychologischer Horror – Eure Welt kann sich bei der geringsten Provokation verändern, ihr müsst entscheiden, was real ist.

– Eure Welt kann sich bei der geringsten Provokation verändern, ihr müsst entscheiden, was real ist. Künstlerisches Setting – Das Herrenhaus und der Ozeandampfer sind inspiriert von Meisterwerken der Malerei, Architektur, des Kinos und des Dekors des 19. und 20.

– Das Herrenhaus und der Ozeandampfer sind inspiriert von Meisterwerken der Malerei, Architektur, des Kinos und des Dekors des 19. und 20. Klassischer, bedrohlicher Soundtrack und Kunst – Zahlreiche Originalkunstwerke und Musik untermalen die Geschichte und die Umgebung, darunter eine Originalmusik, komponiert von Arkadiusz Reikowski, dirigiert von George Strezov und gespielt vom Sofia Session Orchestra.

Layers of Fears wird gemeinsam von Bloober Team und Anshar Studios entwickelt und soll Anfang 2023 erhältlich sein.