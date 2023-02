Layers of Fears: Offizieller Release Window Trailer

Autor:, in / Layers of Fears

Bloober Team arbeitet mit Hochdruck an der Fertigstellung von Layers of Fears. Das Spiel baut auf den Grundlagen von Layers of Fear und Layers of Fear 2 auf.

Nun wurde im neuen „Release Window Trailer“ bekannt gegeben, dass das Spiel im Juni 2023 erscheinen soll. Das Video könnt ihr euch hier anschauen: